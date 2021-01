Opozantul rus Aleksei Navalnîi a anunțat că se va întoarce la Moscova pe 17 ianuarie.

„Nu am avut niciodată dubiul de a mă întoarce sau nu. Pur și simplu eu nu am plecat. Eu am ajuns în Germania într-o boxă de reanimare, din simpla cauză că s-a încercat lichidarea mea”.

Navalnîi a declarat că pe el nu-l interesează acțiunile slugilor lui Putin care fabrică dosare împotriva sa.