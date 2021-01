Dizidentul rus Alexei Navalnîi a critică Twitter pentru blocarea preşedintelui american Donald Trump de pe platforma socială, după asaltul de miercuri de la Capitoliu. Navalnîi spune că precedentul creat prin blocarea permenentă a lui Trump va fi exploatat de duşmanii libertăţii de exprimare din întreaga lume.

Într-o serie de postări pe Twitter, Alexei Navalnîi a spus că, în opinia sa, interdicţia este „un act inacceptabil de cenzură”.

„Acest precedent va fi exploatat de duşmanii libertăţii de exprimare din întreaga lume. Şi în Rusia. De fiecare dată când trebuie să tacă pe cineva, ei vor spune: aceasta este doar o practică obişnuită, chiar Trump a fost blocat pe Twitter”, a scris Navalnîi.

El crede că decizia blocării lui Trump a fost luată pe baza emoțiilor și a preferințelor politice.

„Nu-mi spuneți că a fost blocat pentru că a încălcat regulile Twitter. Eu primesc zilnic amenințări cu moartea și Twitter nu a blocat pe nimeni pentru asta (nici nu cer acest lucru)”, a mai scris Navalnîi.

Criticul Kremlinului a spus că, deşi Twitter este o companie privată, „am văzut multe exemple în Rusia şi China de astfel de companii private devenind cei mai buni prieteni ai statului şi facilitatori atunci când vine vorba de cenzură”.

El s-a plâns că „ucigaşii cu sânge rece Putin sau Maduro şi mincinoşii şi hoţii precum Medvedev” au conturi pe Twitter.

Alexei Navalnîi a fost otrăvit în august 2020 în timp ce se afla într-un zbor intern în Rusia şi a fost dus la Spitalul Charite din Berlin pentru recuperare. Mai multe surse au spus că a fost otrăvit cu agentul nervos Novichok.

1. I think that the ban of Donald Trump on Twitter is an unacceptable act of censorship (THREAD)