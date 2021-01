Ministrul austriac al muncii, familiei şi tineretului, Christine Aschbacher, şi-a anunţat sâmbătă seară demisia la un an de la preluarea mandatului, pe fondul unor acuzaţii de plagiat privind mai multe lucrări academice, notează AFP.



Christine Aschbacher (37 de ani), membră a partidului conservator ÖVP ca şi cancelarul Sebastian Kurz, a explicat într-un comunicat că se retrage din funcţie pentru "a-şi proteja familia", denunţând "ostilitatea, agitaţia politică şi atacurile" care s-au declanşat la adresa ei cu o "forţă insuportabilă".



Ea este acuzată de "plagiat, citate incorecte şi necunoaşterea limbii germane" în lucrarea de masterat din 2006, potrivit blogului unui expert specializat în urmărirea fraudelor cu titluri academice, Stefan Weber.



Christine Aschbacher a obţinut diploma cu menţiunea "foarte bine" a Universităţii de ştiinţe aplicate Wiener Neustadt, în apropiere de Viena.



Aceleaşi acuzaţii se referă şi la manuscrisul tezei privind "stilul de conducere a companiilor inovatoare", supus în mai 2020 la Universitatea tehnică din Bratislava, în Slovacia, în plină criză sanitară.



Este vorba de "o grămadă de tâmpenii şi absurdităţi" pe 134 de pagini, din care cel puţin o cincime sunt preluate din alte surse fără ca citatele să fie atribuite autorilor, în special un articol din revista Forbes, a scris Stefan Weber.



Sub tirul criticilor opoziţiei, Christine Aschbacher a "respins" ceea ce a numit "insinuări", dând asigurări că "întotdeauna şi-a redactat lucrările după cunoştinţele şi convingerile sale".



Cancelarul Kurz, care guvernează ţară într-o coaliţie cu Verzii, a spus că "respectă" decizia ministrului, afacere intervenind într-un moment în care guvernul este sub presiune pentru gestionarea considerată haotică a celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19.



Numele succesorului ei va fi făcut cunoscut luni, a precizat Sebastian Kurz pe contul său de Twitter.



În Germania vecină, miniştrii conservatori ai apărării, Karl-Theodor zu Guttenberg, şi educaţiei, Annett Schavan, au fost constrânşi să demisioneze în 2011 şi, respectiv, 2013 pentru acuzaţii similare. AGERP