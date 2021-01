Derrick Evans, un legislator republican local din statul Virginia de Vest, care s-a filmat în timp ce lua cu asalt, alături de alți protestatari, clădirea capitoliului, a fost arestat de FBI.

Imaginile cu agenții FBI care îl iau de acasă pe Derrick Evans au fost filmate în exclusivitate de postul local WSAZ și pot fi urmărite aici.

Derrick Evans a fost ridicat de la casa lui din districtul Wayne, statul Virginia de Vest. El a fost scos cu mâinile legate la spate. Evans era îmbrăcat în trening, cu gluga hanoracului trasă pe cap.

El este acuzat că a intrat într-o clădire publică cu acces restricționat și comportament violent în zona Capitoliului.

Derrick Evans, parlamentar al legislativului local de stat din Virginia de Vest și susținător înfocat al lui Donald Trump, a difuzat live pe Facebook în timp ce se afla printre insurecționiștii care au luat cu asalt Congresul SUA în timpul procedurii de validare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Vocea lui Evans poate fi auzită pe filmare în timp ce strigă entuziasmat „Am intrat! Am intrat” („We’re in! We’re in baby!”) și își face loc printre insurecționiștii din clădire.

Ulterior, el a recunoscut că a participat la atac dar a negat că a luat parte la distrugerile și violența care au dus la moartea a patru persoane și rănirea unui număr mare de polițiști. Clipul video a fost, ulterior, șters dar nu înainte de a fi distribuit pe rețeaua socială și de a fi difuzat la o televiziune americană.

