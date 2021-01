Femeia împușcată în timpul altercațiilor din clădirea Capitoliului, care și-a pierduta viața în urma rănii suferite, era veteran al Forțelor Aeriene, cu misiuni în Afganistan și Irak. Ashli Babbitt se număra printre suporterii înfocați ai președintelui Donald Trump și, în același timp, era o susținătoare a mișcării conspiraționiste QAnon. Ea și-a pierdut viața în mod tragic, împușcată de un polițist, când încerca să forțeze intrarea în clădirea Congresului american, unde se desfășura ședința de validare a rezultatelor alegerilor prezidențiale.

Cu doar o zi înainte de violențele de la Capitoliu, Ashli Babbitt, femeia care și-a pierdut viața în timpul altercațiilor din clădirea Congresului american, anunța pe rețelele sociale că va merge să protesteze în capitala Statelor Unite.

„Nimic nu ne mai oprește. Pot să încerce, să încerce, să încerce, dar furtuna a început și va ajunge la (Wasshington - n.r.) în mai puțin de 24 de ore”, scria Ashli Babbitt pe rețelele sociale, potrivit BBC.

Tânăra de 33 de ani era veteran al Forțelor Aeriene SUA, cu misiuni în Afganistan, Irak, Kuweit și Qatar, a relatat fostul ei soț, Timothy McEntee.

Ashli era proaspăt recăsătorită și lucra la împreună cu noul ei soț la o companie de întreținere a piscinelor în San Diego.

Ea se descria pe rețelele sociale ca fiind libertariană și patriotă. Posta des despre președintele Donald Trump, pe care îl susținea fără rezerve, și promova afirmațiile nedovedite ale acestuia privind fraudarea alegerilor.

„Era o personalitate pe care ori o iubeai, ori o urai. Nu-și cerea scuze pentru firea ei... se mândrea cu asta, așa cum se mândrea cu țara ei și cu faptul că e americană”, a declarat Timothy McEntee.

Simpatizantă a mișcării QAnon

În septembrie 2020, Ashli a postat o fotografie de la o paradă navală de susținere a lui Donald Trump, în San Diego, unde purta un maieu cu inscripția „We are Q” („Suntem Q”), care se referă la QAnon - o mișcare conspiraționistă de extremă dreapta, care susține că Donald Trump duce un război secret împotriva pedofililor sataniști.

Tot pe rețelele sociale, ea anunțase cu câteva zile înainte că va participa la protestul de la Washington DC, în ziua în care Congresul urma să valideze rezultatul alegerilor prezidențiale.

„Pe 6 ianuarie voi fi în DC! Dumnezeu să binecuvinteze America și WWG1WGA” - o abreviere des folosită de adepții QAnon: „Where We Go one, We Go All” („Unde merge unu, mergem toți”).

Ea a plecat la protest fără soțul ei, a dezvăluit soacra ei.

„Chiar nu înțeleg de ce a mers acolo”, a spus mama soțului ei.

Momentul, surprins pe camerele video

Într-un video postat online, apare o femeie despre care se crede că este Ashli Babbitt, înfășurată într-un steag cu „Make America Great Again”, în mijlocul unei mulțimi de oameni în interiorul Capitoliului, încercând să forțeze niște uși blocate, potrivti BBC. Un polițist are arma îndreptată spre grup.

Femeia se urcă apoi pe un pervaz lângă ușă. Imediat se aude o pocnitură tare, oar femeia cade la pământ.

Poliția Capitoliului a declarat ulterior că un polițist a tras cu arma de serviciu, lovind o femeie, „în timp ce protestatarii forțau accesul spre Camera Reprezentanților, unde membrii Congresului erau în ședință.

Ashli Babbitt a fost dusă la spital cu o rană de glonț și a murit în aceeași zi. Polițistul care a împușcat-o a fost pus sub control administrativ, dar identitatea sa nu a fost făcută publică.

Cinci morți după asaltul Capitoliului

Patru manifestanți au murit în SUA în timpul asaltului asupra Capitoliului de miercuri, în timp ce Congresul se pregătea să certifice victoria lui Joe Biden: două femei și doi bărbați, cu vârste între 34 și 55 de ani, a anunțat poliția din Washington.

Una dintre victime este Ashli Babbitt. Celelalte trei persoane, care au decedat în urma unor „urgenţe medicale”, sunt Benjamin Philips, de 35 de ani, din Ringtown, statul Pennsylvania, Kevin Greeson, de 55 de ani, din Athens, Alabama, şi Roseanne Boyland, de 34 de ani, din Kennesaw, Georgia, a spus într-o conferinţă de presă şeful poliţiei metropolitane, Robert Contee, potrivit sursei citate.

A concea victimă este un ofiţer de poliție, care a murit joi noapte din cauza rănilor suferite în urma atacului suporterilor lui Donald Trump, a anunțat un reprezentant al poliţiei americane la Capitoliu.

