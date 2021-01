Donald Trump, președintele american în exercițiu, a transmis un mesaj pe Twitter susținătorilor săi care au luat cu asalt clădirea Capitoliului, atunci când Congresul SUA se întrunea pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale.

„Le cer tuturor care se află la Capitoliu să rămână pașnici. Fără violență! Țineți minte, NOI suntem Partidul Legii și Ordinii - respectați Legea și oamenii noștri măreți în Albastru. Vă mulțumesc!”, a scris Trump pe Twitter, în urmă cu câteva minute.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!