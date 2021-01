Cu toate astea, pandemia provoacă încă panică aici, iar autoritățile ia măsuri drastice chiar și atunci când e vorba doar de câteva cazuri noi de COVID.

Festivalul Gheții din orașul Harbin a rămas fără multe dintre atracțiile sale, închise de oficiali din cauza unor cazuri de coronavirus apărute în provinciile învecinate.

În alţi ani, festivalul Gheţii şi al Zăpezii din oraşul chinezesc Harbin atrăgea milioane de turişti, veniţi din toată lumea să admire uriaşele statui şi turnuri sclipitoare, construite din gheaţă şi zăpadă. Anul acesta, însă, autorităţile au anulat o serie de evenimente după ce cazuri de COVID au fost descoperite în alte părţi ale Chinei.

Wang Mingfang, ghid turistic: „Altădată, în timpul Festivalului Gheţii şi al Zăpezii, cererea pentru ghizi turistici era mai mare ca oferta. Anul acesta, unii dintre ghizi au rămas acasă, şomeri.”

Sculpturile de gheaţă şi Lumea Zăpezii, două dintre cele mai cunoscute expoziţii ale festivalului, sunt deschise şi anul acesta, dar toate adunările de oameni au fost interzise, inclusiv petrecerea de anul nou sau nunţile.

Wang Yongfeng, ghid turistic: „Numărătoarea de Anul Nou a fost anulată şi mulţi turişti au fost foarte dezamăgiţi. Noi am pierdut clienţi şi turiştii au avut parte de o experienţă neplăcută. Pierderea turiştilor înseamnă că pierdem venituri, ceea ce pune sare pe răni.”

Multe dintre companii şi-au revenit în vară, după lunile de carantină de la începutul anului, ca să ajungă din nou în criză în ultimele săptămâni, din cauza măsurilor luate de autorităţi pentru a limita răspândirea cazurilor de COVID. În Harbin nu au mai apărut cazuri noi în ultimele zile, dar focare au apărut în provinciile învecinate. Oficialii Festivalului se aşteaptă că lucrurile să revină la normal, dar nu prea curând.

Ge Lei, member of the Harbin Ice and Snow Tourism Expert Committee: „În viitorul apropiat, vom avea încă efecte din cauza pandemiei, ceea ce vă afecta turismul în Harbin şi în toată China şi vă provoca fluctuaţii pe piaţă.”

Wang Mingfang, ghid turistic: „Credem că e totuşi ceva temporar. Oameni din toate categoriile sociale, din ţară sau din lume, sunt în aceeaşi situaţie. Singurul lucru pe care îl putem face e să trecem prin greutăţi împreună.”

Pentru China urmează o perioadă critică: mai sunt câteva săptămâni până la vacanţa de Anul Nou Chinezesc, iar autorităţile de la Beijing au transmis deja milioanelor de oameni să nu călătorească în ajunul sărbătorii. Ieri, în China s-au înregistrat doar 33 de cazuri noi de coronavirus.