Lauren Boebert, o republicană proaspăt aleasă în Congresul american, a anunțat că va merge înarmată în ședințele legislativului și că nu va renunța la pistolul său Glock pe perioada mandatului, relatează BBC.

Într-un clip video făcut public duminică, Lauren Boebert, recent aleasă în Camera Reprezentanților din partea unui district din Colorado, poate fi văzută cum își încarcă pistolul Glock și se plimbă cu el prin oraș.

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.



Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.



I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo