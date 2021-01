Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30 septembrie 2020, a constituit 5 625,21 mln dolari SUA sau 47,6% relativ la PIB, soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 12,8%, transmite IPN.

Potrivit datelor făcute publice de Banca Națională a Moldovei (BNM) la sfârșit de an, stocul activelor financiare externe a însumat 5 306,22 mln dolari, în creștere cu 0,3% de la începutul anului, iar al pasivelor – 10 931,43 mln dolari, majorându-se cu 6,4%. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 48,5%, fiind în descreștere cu 2,9% față de situația de la finele anului 2019.



Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2020, stocul activelor oficiale de rezervă a crescut cu 12,9% comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 3 453,39 mln dolari, la 30 septembrie 2020.



Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin trei luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit aproape7 luni de import efectiv), acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 150,4%), acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 85,4%) , precizează BNM.



Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 813,63 mln dolari, în creștere cu 1,7% de la începutul anului, reprezentând 44% din totalul pasivelor externe.



Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi, cu excepția celor intragrup, a crescut cu 12,9% față de 31 decembrie 2019 și a constituit 3 863,27 mln dolari, ceea ce reprezintă 35,3% din totalul angajamentelor externe.