Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a marcat miercuri împlinirea unui an de la raportarea primelor cazuri de contaminare cu noul coronavirus în China printr-un îndemn către statele lumii de a asigura că vaccinurile create sunt puse la dispoziţia oamenilor din toată lumea, nu doar celor din ţările bogate, relatează Reuters, citată de Agerpres.



Directorul OMS a făcut apel la colectarea sumei de 4 miliarde de dolari pentru achiziţia de vaccinuri anti-COVID-19, boala pe care s-a stabilit că o provoacă noul coronavirus SARS-CoV-2, bani ce ar urma să fie folosiţi pentru cumpărarea de vaccinuri care să fie distribuite în ţările cu venituri mici şi mijlocii prin mecanismul COVAX.



"Aceasta este provocarea căreia va trebui să-i răspundem în noul an", a spus Tedros, într-un mesaj video publicat cu o zi înainte să se împlinească un an de la primele raportări ale Chinei către OMS a unor cazuri de pneumonie de origine necunoscută.



"Vaccinurile aduc mari speranţe de a opri valul pandemiei. Dar, pentru a proteja lumea, trebuie să ne asigurăm că sunt imunizate toate persoanele vulnerabile din toată lumea, nu doar din ţările care îşi pot permite vaccinuri", a spus directorul OMS.



Acesta a îndemnat totodată ţările să combată teoriile conspiraţiei şi atacurile la adresa ştiinţei, afirmând că "alegerea este uşoară" şi că lumea "poate parcurge ultimii kilometri ai acestei crize împreună, ajutându-ne unul pe celălalt de-a lungul drumului, de la distribuirea corectă a vaccinurilor până la acordarea de sfaturi corecte, compasiune şi grijă" tuturor celor care au nevoie.



Alianţa COVAX, care vizează asigurarea unui acces echitabil la vaccinuri anti-COVID-19 pentru ţările sărace, a făcut cunoscut la 18 decembrie că există acorduri pentru aproape 2 miliarde de doze, primele livrări fiind aşteptate la începutul anului viitor.



Un bilanţ realizat de Reuters indică peste 81,84 milioane de contaminări cu noul coronavirus de la debutul pandemiei şi 1.788.443 decese atribuite contactării virusului.



"Scenariul probabil este că noul coronavirus va deveni un virus endemic, care va rămâne în oarecare măsură o ameninţare, dar la un nivel foarte scăzut în contextul unui program global eficient de vaccinare", a spus luni expertul OMS pentru urgenţe sanitare, Mike Ryan.