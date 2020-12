Un medic de la departamentul COVID din Sosnovî Bor, regiunea Leningrad, Rusia care a fost surprins într-o imagine dormind pe jos, a declarat pentru Gazeta.Ru că în timpul schimbului, el și colegii săi nu au dormit, ci s-au întins pe podea doar pentru a se odihni.

Fotografia, care a devenit populară pe web, arată cum trei medici dorm noaptea pe podea lângă un pacient conectat la un ventilator. Poza a fost făcută de unul dintre angajații departamentului COVID.

„Nu, nu am dormit, doar eram extenuați fizic și mental, ne-am așezat dimineața pe podeaua rece, transpirați în aceste costume care nu respiră, pentru a simți cumva răcoarea, pentru a ne relaxa cumva”, a spus el.

Potrivit acestuia, tura de noapte din acea zi a fost neplanificată. Înaintea ei, Rasul lucrase deja după-amiaza și după 20 de ore urma să se odihnească, dar a fost rugat să continue tura.

„S-a întâmplat că pacientul a avut un atac de panică, acesta poate fi comparat cu înecul, atunci când o persoană în mod inconștient încearcă să prindă unele obiecte. Ea a crezut că masca de oxigen interferează cu respirația și a rupt-o, la fel ca și cateterele. Trebuia să fie urmărită. La ora două dimineața, într-o conversație de lucru, ne-au scris că avem nevoie de ajutor ”, a spus Rasul.

Pacientul s-a liniști în timp de o oră. Medicii au trebuit să aștepte dimineața și să monitorizeze starea femeii. Apoi s-au întins pe podea.

„Ne-am așezat și apoi ne-am întins. Știi, podeaua este rece. Nici nu am vrut să răcesc. Așa că am încercat să ne detașăm ușor. Cu toate acestea, ne-am întins nu pentru a dormi, ci pentru a ne odihni, dar am urmărit totuși monitoarele și pulsul. Sa întâmplat că am fost fotografiați în acel moment ”, a spus tânărul.