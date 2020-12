Câteva sute de rezidenţi din Edmonton (vestul Canadei) au avut parte de o surpriză din partea unui misterios Moş Crăciun, un plic cu un poem şi un card-cadou de 250 de dolari canadieni (160 de euro), au relatat sâmbătă mass-media canadiene, potrivit AFP.

Pe 24 decembrie, "am găsit la uşa mea, când m-am trezit, un foarte frumos card-cadou", a povestit pe Facebook o locuitoare din Edmonton, Leigh-Ann MacNaughton. "Am plâns toată dimineaţa".

În acest plic era un voucher pentru o sumă de 250 de dolari canadieni valabilă la magazinele Walmart şi un poem de speranţă şi solidaritate.

Elisha Tennant, o locuitoare din cartierul North Glenora care şi-a pierdut slujba în timpul pandemiei, a spus că şi ea a plâns când a deschis plicul. "Este atât de emoţionant ca cineva să facă asta", a povestit ea vineri, potrivit postului public CBC. "Această sumă înseamnă o lună de cumpărături pentru noi".

Potrivit CBC, care a contactat prin e-mail misteriosul binefăcător anonim, plicuri similare au fost trimise la 400 de persoane din acelaşi cartier din oraşul Alberta, provincie din vestul canadian.

"Am decis să o fac pentru că mulţi oameni au avut un an foarte dificil şi am avut mijloacele de a-i ajuta", a explicat persoana care a făcut donaţia. "Sper că aceste cadouri să le dea oamenilor sentimentul că lumea este plină de bunătate şi un viitor mai bun nu este prea departe".

sursa: news.ro