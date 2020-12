Finalul anilor ’80 a fost o perioadă controversată. De la prăbușirii Uniunii Sovietice la căderea Zidului Berlinului – toate se succedau cu o rapiditate uluitoare și nimic nu părea imposibil. Nu trebuie să ne mire că, într-o astfel de atmosferă euforică, un bărbat a sărit peste 101 mașini în decurs de o oră. Motivul pentru care a făcut acest lucru a fost unul nebunesc.

Pe 29 aprilie 1989, Jeff Clay a decis să facă acest lucru: să sară peste cât mai multe mașini în decurs de o oră pentru a strânge bani pentru scopuri caritabile. Povestea lui Clay este însă mai complicată de atât și destul de emoțională, după cum reiese din documentarul realizat de Come On Let’s Go:

Aparent, dacă nu ai o relație foarte bună cu tatăl tău, vei încerca să faci tot felul de lucruri nebunești pentru a-i atrage atenția. Jeff Clay a decis să sară peste mașini, mai ales că pregătirea sa atletică îi permitea să facă acest lucru cu ușurință. În ciuda succeselor înregistrate în sport, Jeff nu a reușit să-și impresioneze tatăl, care considera toate acestea timp pierdut.

A sărit peste 101 mașini într-o oră: Care a fost motivul?

Clay se distra sărind frecvent peste mașina familiei – o metodă de antrenament dar și de destindere. Dacă este să-l credem, nu ar fi ieșit nimic bun din asta dacă vecinii săi nu ar fi fost impresionați de performanță.

„Ceva m-a lovit atunci că, wow, poate sunt bun la ceva. Pot fi cineva. Am vrut să fiu faimos pentru că nu am simțit că aș fi fost bun la ceva” spune Clay în documentar. Lucrurile au fost însă mult mai complicate, iar faima nu a fost suficientă pentru a se împăca cu sine.

Privindu-l cum sare peste mașini este incredibil. Este ca și când nu ar depune niciun efort. Oricine ar face ceva cu atâta naturalețe – orice altceva – merită tot creditul din lume. Și ne reamintește că dorința de a ieși în evidență a împins lumea înainte. De cele mai multe ori, în orice caz. Nu ne imaginăm cum a făcut lumea mai bună monstrul cu trei motoare de la Garage 54, dar cel puțin a fost amuzant, nu?

sursa: promotor.ro