Deputaţii ruşi au adoptat miercuri o lege care permite blocarea site-urilor de internet, precum Facebook, Twitter sau Youtube, dacă acestea sunt găsite vinovate de "cenzură" sau "discriminări", relatează AFP.

Acest text, validat în ultimă lectură, se referă la "sancţiuni împotriva cenzurii vizându-i pe ruşi sau media" ţării, a indicat camera inferioară a parlamentului, Duma, într-un comunicat.



Legea ar urma să permită sancţionarea "limitărilor de acces la informaţii din motive legate de naţionalitate, limbă, origine" şi face posibilă blocarea "completă sau parţială" a site-urilor incriminate.



Duma precizează că aceste sancţiuni vor fi de asemenea posibile "în caz de discriminări împotriva conţinutului media ruse".



Autorii textul au precizat anterior că legea va putea fi utilizată împotriva serviciilor străine, precum Twitter, Facebook şi Youtube, întrucât acestea au fost acuzate de media ruse "de circa 20 de acte de discriminare" în 2020.



Twitter şi Youtube aplică etichete speciale pe profilurile sau sub video-urile media de stat şi agenţiilor de presă ruse. În iunie acest an, Facebook şi-a anunţat intenţia de a proceda la fel.



La rândul său, Moscova a consolidat în ultimii ani înăsprirea restricţiilor de pe internet, în numele luptei împotriva extremismului şi terorismului. Opoziţia denunţă în schimb o tentativă de a ţine sub control dezbaterea politică şi de a sufoca vocile prea critice.



Gigantul Google a fost, astfel, condamnat la amenzi în creştere pentru că nu a şters conţinuturi interzise de autorităţile ruse.



În februarie, Facebook şi Twitter au fost la rândul lor condamnate la o amendă de 58.000 de euro pentru nerespectarea unei legi care impunea ca datele utilizatorilor ruşi să fie stocate pe teritoriul naţional.



Rusia şi-a exprimat dorinţa de a se dota cu un "internet suveran", capabil să funcţioneze de manieră independentă în caz de pană a marilor servere mondiale, dar şi să-şi sporească controlul asupra internetului.

Sursa: AGERPRES