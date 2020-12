Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a convocat mai mulți diplomați europeni pentru a cere lămuriri în contextul situației create în jurul lui Aleksei Navalnîi și a sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

La sediul MAE au fost chemați ambasadorul Franței, Pierre Levy,un reprezentant al Ambasadei Suediei și adjunctul permanent al ambasadorului german Beate Grzeski, transmite RIA Novosti.

Amintim că potrivit unei anchete, care are la baza analiza unor date telefonice si de calatorie - divulgate online in Rusia -, agenti FSB specializati in armament chimic il filau pe opozant din 2017.

Acesti agenti FSB erau prezenti la 27 august la Tomsk, orasul din Siberia in care a avut loc otravirea, potrivit acestei indelungate investigatii. Cu toate acestea, articolul nu stabileste niciun contact direct intre acesti agenti si opozant si nu prezinta nicio proba a unei treceri la fapte sau a vreunui ordin dat in acest sens.

Moscova a dezmintit in mai multe randuri ca opozantul a fost otravit la Tomsk si a acuzat ca substanta toxica de tip noviciok, detectata de laboratoare occidentale in urma spitalizarii lui Navalnii in Germania, nu era prezenta in organismul opozantului pe cand acesta era tratat in Rusia.

Diverse alte versiuni au fost evocate de catre oficiali rusi - o inscenare, o otravire voita a opozantului, o intoxicatie orchestrata de catre serviciile speciale straine sau probleme de sanatate din cauza regimului sau alimentar sau a consumului de alcool.

Moscova nu a deschis investigatii penale, subliniind ca nu detine probe in acest sens, si a acuzat Germania de faptul ca nu isi impartaseste informatiile cu justitia rusă.