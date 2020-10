Un astronaut american şi doi cosmonauţi ruşi de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) au revenit cu bine pe Terra joi, la finalul unei misiuni de şase luni în spaţiu, începută în plină pandemie de coronavirus. NASA a surprins în imagini momentul.

Potrivit AFP, citat de Agerpres, americanul Chris Cassidy şi ruşii Anatoli Ivanişin şi Ivan Vagner au aterizat la ora 02:54 GMT în stepele din Kazahstan, fostă republică sovietică din Asia centrală, unde Rusia deţine şi administrează cosmodromul Baikonur, potrivit imaginilor difuzate de agenţia spaţială rusă (Roskosmos).

În imagini a fost surprins momentul în care Chris Cassidy l-a salutat cu cotul pe un reprezentant al oficialilor sosiţi la locul aterizării, înainte ca cei trei astronauţi să fie duşi spre un cort în care urmau să fie supuşi unor examene medicale.

"Ce mai faceţi?", a întrebat astronautul american, zâmbitor, exprimându-se în limba rusă. Mai multe imagini au fost postate pe contul de Twitter al lui Chris Cassidy.

Mai mult, NASA a postat tot pe Twitter un clip care surprinde momentul revenirii echipajului de astronauți pe Terra, filmare care a apărut și pe contul Stației Spațiale Internaționale.

Welcome home @Astro_SEAL! 🌏



One of our @NASA_Astronauts Chris Cassidy and cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner have safely landed in Kazakhstan at 10:54pm ET after spending 196 days in space: pic.twitter.com/8FTnVjYO32