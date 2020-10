SpaceX a lansat cel de-al 14-lea lot de sateliți Starlink. O rachetă Falcon 9 a societăţii create de Elon Musk a dus în spațiu 60 de sateliți pe care i-a eliberat la 450 km altitudine. Scopul este de a crea în final o rețea care să ofere internet în bandă largă, de mare viteză, inclusiv în regiuni izolate.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites – one step closer to providing high-speed broadband internet to locations where access has been unreliable, expensive, or completely unavailable pic.twitter.com/3J06rSFBqm