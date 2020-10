Ovidiu Raețchi, vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților, a anunțat următoarele obiective ale Armatei române în viitorul apropiat.

Deputatul liberal al formațiunii aflate la guvernare (PNL) precizează într-o postare pe pagina personală de Facebook că după ce în ultimii ani țara noastră a pus accentul pe modernizarea Armate prin consolidarea sistemului de la Deveselu, achiziționarea de sisteme Patriot sau HIMARS și operaționalizarea aeronavelor F-16, în următorii trei ani România se va concentra pe corvete și elicoptere.

Astfel, potrivit deputatului român, urmează un amplu program pentru elicoptere mutirol, de atac și antisubmarin.

„Dacă în ultimii ani accentul programului pentru modernizarea Armatei a fost pus, în mod evident, pe sistemele antirachetă (Deveselu), sistemele rachetă sol-aer (Patriot) sau sistemele rachetă sol-sol (HIMARS), precum și pe operaționalizarea deplină a avioanelor F-16, în urmatorii trei ani România se va concentra asupra cuplului corvete-elicoptere.

Ne pregătim, conform strategiei, de un amplu program destinat elicopterelor multirol, de atac și, mai ales, celor antisubmarin. În momentul în care corvetele și elicopterele aferente, cu sisteme de luptă antisubmarin, vor intra în dotarea Armatei, postura noastră la Marea Neagră va fi semnificativ întărită, cu efecte inclusiv în ierarhiile globale de tip "military strength ranking", a transmis Ovidiu Raețchi.

Pe lângă elicoptere și corvete, dronele sunt și ele un obiectiv pentru Armata română

Totodată, într-o completare, tot pe pagina personală de Facebook, Raețchi spune că mai merită adăugat „în mod evident, sectorul dronelor, cu cea mai rapidă rată de dezvoltare din istoria tehnologiei militare. Faptul că grupul israelian Elbit intenționează să deschidă, în 2021, o linie de asamblare pentru Hermes 450 în România, pentru a sprijini efortul de modernizare susținut de Armata Română e o veste excelentă, având în vedere și faptul că se va lucra cu parteneri din România și vor exista oportunități de export în spațiul european”.

Amintim că publicația DefenseRomania a anunțat în urmă cu două zile că Elbit va deschide anul viitor o linie de asamblare drone Hermes 450 în România, iar aeronavele fără pilot realizate în țara noastră ar putea fi exportate și în alte state din Europa.

Decizia de a deschide a treia linie de asamblare din afara Israelului vine natural in contextul in care MApN si-a anunțat interesul pentru achiziția de UAS. În afara Israelului, Elbit mai are doar două linii asamblare drone: una în Marea Britanie, iar o alta în India.

Sursa: Defenseromania