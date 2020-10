Grupul israelian Elbit va deschide anul viitor o linie de asamblare drone Hermes 450 în România, iar aeronavele fără pilot realizate în țara noastră ar putea fi exportate și în alte state din Europa, a declarat generalul maior (r) Hagi Topolanski vicepreședinte, divizia ISTAR în cadrul grupului.

„Am zburat pe F-15 și F-16. Este istorie. Viitorul îl reprezintă aceste vehicule aeriene fără pilot care diminuează riscul. Stai în fața unei console și controlezi aparatul cu un joystik. Nu trebuie să riști viața nimănui. Consola de control exte unică, nu diferă de la aparat la aparat", a spus generalul maior (r) Topolanski, transmite defenseromania.ro.

„Construcția unei drone de genul Hermes 450 sau Hermes 900 durează aproape jumătate de an, iar costul unei ore de zbor pentru un astfel de aparat, în funcție de echipamentele folosite și de greutatea transportată, se ridică la 20% din costurile unui avion cu reacție. În România se vor putea fabrica oricât de multe drone. Totul depinde de mărimea fabricii. (...) Cred că Hermes 450 este ceea ce are nevoie România", a mai spus directorul diviziei vehicule aeriene fără pilot a companiei Elbit.

Decizia de a deschide a treia linie de asamblare din afara Israelului vine natural in contextul in care MApN si-a anunțat interesul pentru achiziția de UAS. În afara Israelului, Elbit mai are doar două linii asamblare drone: una în Marea Britanie, iar o alta în India.

Hagi Topolanski a declarat că "sper că anul viitor, sper să vedeți acest «rege» Hermes, cu un steag românesc, construit în România”.

Elbit nu se va limita la cooperarea cu Romaero și Avioane Craiova, grupul israelian fiind interesat să lucreze și cu alte firme din industria românească, a afirmat oficialul.

În ceea ce privește posibilitatea exportării dronelor realizate în România, generalul (r) Hagi Topolanski (foto) a afirmat că grupul israelian „va fi chiar mai competitiv cu drone Hermes 450 din România”.

„În momentul în care România va avea capabilitatea să producă, să fabrice și să asambleze drone Hermes 450 acest lucru va oferi ambelor părți avantaje și vor fi vândute în alte locuri din Europa. Mai mult de atât, mâna de lucru în România este mai ieftină, așa că vom fi chiar mai competitivi când vom veni cu Hermes 450 din România”, a declarat reprezentantul grupului Elbit.