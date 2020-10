iPhone 12 a fost, oficial, prezentat. Apple a introdus patru noi telefoane. Două sunt livrate mai repede, două mai lent. Altfel, prețurile au rămas la fel. Și mai e o boxă inteligentă nouă.

Mai jos găsești noutățile prezentate de Apple, în timpul evenimentului Hi, Speed, în format livetext. iPhone 12, atât ca mini, cât și ca Pro și Pro Max, a fost vedeta. Și pe bună dreptate pentru modelele Pro. Totodată, poți vedea și videoul oficial publicat de Apple pe YouTube, scrie playtech.ro

iPhone SE va fi cel mai ieftin iPhone. Dar modelele noi, cele Pro, încep de la 1.000 de dolari. Pro Max începe de la 1.100 de dolari.

Telefoanele vor fi la precomandă din 16 octombrie. Dar trebuie să știi că Pro Max și mini vor fi livrate din 13 noiembrie, iar celelalte din 23 octombrie. Modelele de 6,1 inci e posibil să fie, totuși, cele mai interesante.

iPhone 12 Pro începe de la 128 GB spațiu de stocare. Astfel, dacă vei compara prețul (care-i același) cu modelele din anii precedenți, măcar câștigi mai multă stocare. Totodată, Apple trece, în sfârșit, la 128 GB ca standard.

Ce face acest senzor de pe iPhone (și iPad)?

Senzorul LiDAR va fi folosit și pentru o focalizare mai rapidă pentru poze. Conform datelor oficiale, focalizarea e de șase ori mai rapidă. Alți producători au încercat ceva similar cu senzori 3D ToF (Time of Flight). Între timp, au început să renunțe la ei.

Pe LiDAR, opțiunile sunt destul de numeroase. Rămâne de văzut cum vor folosi dezvoltatorii așa ceva. Realitatea augmentată poate fi doar o componentă.

Ce vezi mai sus e felul în care senzorul LiDAR „vede” lumea. Cu acesta, pus direct pe iPhone 12 Pro și pe iPad Pro, Apple speră să accelereze dezvoltarea realității augmentate.

Apple a anunțat că iPhone va putea înregistra la 10 biți HDR și suportă standardul Dolby Vision HDR. Și procesarea o poți face pe telefon, dacă vrei. Dar cel mai bine o faci pe PC. Conform anunțului, editarea va fi în premieră pe iPhone 12. Niciun alt telefon nu are așa ceva.

Cu ProRAW, Apple susține că poți profita mai mult de-o imagine. Iar dezvoltatorii vor avea acces să-și facă aplicații sau să-și îmbunătățească aplicațiile existente. Și nu-s puține.

Apple a anunțat și ProRAW. Practic, imagini mai bine expuse, cu mai multe detalii. Și era cazul pentru așa ceva, dat fiind că are Deep Fusion, oferă stabilizare, are software bazat pe inteligență artificială. Practic, cine se ia în serios poate acum s-o facă și pe iPhone cu imagini RAW fără aplicații terțe.

iPhone 12 Pro Max e ceva mai performant când vine vorba de modulul foto-video. Oferă mai mult zoom, are senzor mai mare, iar stabilizarea de imagine e pe senzor. Astfel, stabilizarea se face prin mișcarea propriu-zisă a senzorului, nu a obiectivului. Ar trebui să fie mai… stabil. Promisiunea e că poate trage poze cu expunere de 2 secunde. Tehnica ar fi unică.