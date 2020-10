Sursa citată precizează că rapperul Kanye West, un veteran al războiului din Vietnam ce reprezintă Partidul Libertarian sau un fost actor care a devenit miliardar investind în criptomonede se numără printre cei care-și încearcă șansele în fața candidaților ce aparțin celor două tabere politice tradiționale din Statele Unite, democrații și republicanii. Cine sunt acești candidați și cum ar putea ei să influențeze rezultatul final al scrutinului prezidențial american?

Până la 9 octombrie, 1.216 candidați și-au depus la Comisia Electorală Federală (FEC) actele necesare pentru a candida la funcția de președinte. Lista tuturor candidaților pentru Casa Albă îi include și pe cei aproape 30 de democrați care au luat parte la cursa internă din partid, precum și pe republicanii care au încercat să obțină nominalizarea formațiunii lor în detrimentul lui Trump.

Un candidat la funcția de președinte trebuie să fie un cetățean nativ al Statelor Unite, să aibă cel puțin 35 de ani și să fi fost un rezident al SUA de cel puțin 14 ani.

Conform prevederilor legale, un candidat la funcția de lider al Statelor Unite își poate declara candidatura în orice moment, dar, odată ce primește contribuții sau cheltuie peste 5.000 de dolari în campanie, el/ea trebuie să se înregistreze la FEC în termen de 15 zile.

Șaisprezece președinți americani – aproximativ o treime din numărul total – au câștigat două alegeri consecutive. Republicanul George H.W. Bush a fost ultimul președinte care a pierdut campania de realegere la scrutinul din 1992. George Washington a fost primul și singurul președinte american ales fiind candidat independent.

Dintre toți candidații înregistrați la FEC în acest an, doar patru s-au calificat să apară pe suficiente buletine de vot pentru a câștiga o majoritate – cel puțin 270 de voturi electorale – în Colegiul Electoral. Aceștia sunt: Joe Biden (Partidul Democrat), care o are ca vicepreședintă pe Kamala Harris, Donald Trump (Partidul Republican) împreună cu Mike Pence, Howkie Hawkins, care candidează din partea Partidului Verde împreună cu vicepreședinta sa, Angela Nicole Walker, precum și Jo Jorgensen, libertariana ce îl are ca partener pe Spike Cohen.

În mod normal, în timp ce candidații independenți și din partea unor partide terțe nu apar de obicei pe suficiente buletine de vot pentru a obține cele 270 de voturi electorale necesare pentru a câștiga președinția, ei au potențialul de a influența cine câștigă alegerile pentru Casa Albă.

De exemplu, în 2016, peste 7.6 milioane de americani și-au exprimat votul pentru altcineva decât candidatul republican, Donald Trump, și candidata democrată, Hillary Clinton. Candidatul libertarian, Gary Johnson, a primit cel mai mare număr de voturi (aproape 4.5 milioane, adică 3.3 % din electorat).

De asemenea, în urmă cu patru ani, candidații altor partide în statele esențiale Pennsylvania, Michigan, Wisconsin și Florida au câștigat mai multe voturi decât marginile restrânse de victorie ale președintelui Trump. În Minnesota, New Hampshire și Nevada, acești candidați au câștigat suficiente voturi pentru a reduce marginile de victorie ale lui Clinton.

2020 este însă diferit. Dacă în 2016, candidații independenți și din partea unor partide terțe au primit 5% din voturile americanilor, analiștii cred că, anul acesta, acești candidați par să nu fie un factor important în ecuația scrutinului, ei având dificultăți în strângerea de fonduri, fiind mai puțin cunoscuți și obținând procente mici în sondajele de opinie.

Potrivit lui Howie Hawkins, candidatul verzilor, explicația acestui fenomen este președintele Trump și climatul tensionat pe care el l-ar fi creat în societatea americană, care i-ar fi determinat pe candidații mai cunoscuți să evite să se înscrie în cursa electorală.

În ceea ce privește modul în care acești candidați vor influența alegerile în acest an, un sondaj NBC News / Wall Street Journal a indicat că lipsa unui candidat terț competitiv ar putea să-l avantajeze pe Joe Biden. În interviurile cu 215 de alegători care nu votează cu democrații sau republicani, desfășurate pentru mai multe anchete de opinie din ianuarie până în august, sondajul a constatat că alegătorii terți din 2016 tind să voteze pe Biden mai degrabă decât cu Trump în proporție de 2 la 1. 47% dintre acei alegători îl susțin pe candidatul democrat, în timp ce 20% îl preferă pe Trump. O treime din grupul respectiv este fie indecis, fie susține un alt candidat.

Candidați fără șanse

Partidele Republican și Democrat domină acoperirea mass-media și donațiile de campanie atât de categoric, încât șansele unui câștigător extern al mandatului pentru Casa Albă sunt practic nule.

Multă lume se întreabă de ce acești candidați independenți sau terți, care nu au în mod practic nicio șansă de câștig, se înscriu totuși în campania electorală și cheltuie sute de mii și chiar milioane de dolari ca să convingă alegătorii să-i voteze? În cazul unora, intenția lor este să încerce să „fure” voturi de la candidații principali și să influențeze astfel rezultatul final.

Cel mai bun exemplu este cel al miliardarului Ross Perot, care a candidat la alegerile din 1992 în calitate de independent. El a primit 18.9% din voturile populare, aproximativ 19.741.065 de voturi, iar sondajele de opinie de la secții au arătat că el a primit 38% din voturile lui de la alegătorii care îl susțineau pe George W.H. Bush și 38% din voturile sale de la alegătorii pro-Bill Clinton.

De asemenea, candidații terți și independenți urmăresc să crească gradul de conștientizare cu privire la anumite probleme de care sunt pasionați, în speranța că vor obține suficient sprijin pentru ca unul sau ambele partide americane tradiționale să adopte în cele din urmă această cauză.

Nu puțini sunt și cei care candidează ca să testeze terenul pentru alegeri viitoare: fie pentru Casa Albă, pentru Congres sau un post de guvernator.

Pe lângă candidații independenți care se află pe buletinele de vot prezidențiale într-un singur stat, cursa pentru Casa Albă din acest an include și candidați care au reușit să se califice pentru a fi incluși pe buletinele de vot din mai multe state. Printre aceștia, se numără:

KANYE WEST – Cel mai cunoscut dintre acești candidați este rapperul Kanye West, care candidează ca membru independent al propriului său partid, pe care l-a numit „Birthday Party.” Vicepreședintele său este o predicatoare din Wyoming, Michelle Tidball.

Artistul în vârstă de 43 de ani și-a lansat campania prezidențială în iulie, când mulți analiști au speculat că el ar putea să „fure” o parte din voturile comunității afro-americane ce ar merge, în mod normal, spre Biden. Cu toate acestea, West, care a fost prieten cu Trump, insistă că a intrat în cursa pentru a câștiga președinția. (https://www.g4media.ro/cum-ar-putea-candidatura-lui-kanye-west-sa-dea-peste-cap-cursa-pentru-casa-alba.html)

West are o agendă conservatoare care prevede introducerea rugăciunilor în sălile de clasă, o apărare națională puternică și eliminarea dreptului la avort. Cântărețul care are în palmares 21 de premii Grammy susține însă și unele aspecte mai liberale, inclusiv reforma poliției și angajamentul față de energia regenerabilă.

Kanye West se va afla pe buletinele de vot în Arkansas, Colorado, Oklahoma, Utah și Vermont, așteptând de asemenea ca candidatura lui să fie validată în Iowa, Missouri, Minnesota și Tennessee. Artistul a ratat termenul-limită de depunere a candidaturii sale în alte 25 de state, inclusiv în state swing, cum ar fi Florida, Michigan și Wisconsin. (https://www.g4media.ro/statele-care-vor-decide-alegerile-pentru-casa-alba-si-cum-incearca-trump-si-biden-sa-le-castige.html)

JO JORGENSEN – Jorgensen este un lector de psihologie la Clemson University, care candidează din partea libertarienilor. Vicepreședintele ei este Jeremy ‘Spike’ Cohen.

Jorgensen a fost nominalizată pentru a fi candidata Partidului Libertarian la convenția formațiunii din luna mai, fiind prima femeie nominalizată la președinție din partea acestui partid. Ea a fost nominalizată ca vicepreședinta candidatului libertarian, Harry Browne, la alegerile din 1996 și a candidat, de asemenea, la alegerile pentru Congres în Carolina de Sud în 1992.

Întrucât este femeia cu cel mai important profil în cursa prezidențială, Jorgensen a împrumutat sloganul electoral al lui Hillary Clinton din 2016 – „I’m with her.”

Jorgensen pledează împotriva programelor federale mari, a încarcerării în masă și a operațiunilor militare străine. Ea militează pentru reducerea guvernului și învinuiește cele două partide majore din Statele Unite pentru datoria națională în creștere și pentru creșterea costurilor asistenței medicale.

Cohen, colegul lui Jorgensen, este considerat de analiști un politician excentric. În timp ce a candidat pentru nominalizarea partidului său, Cohen a spus că le va oferi americanilor pâine cu brânză gratuită, va legaliza plutoniul recreațional și va forța toți polițiștii să poarte costumul lui Barney dinozaurul, în cazul în care campania lor nu-și va îndeplini promisiunile făcute în primele 100 de zile. Asta, bineînțeles, dacă el și Jorgensen vor reuși să câștige cursa pentru Casa Albă.

Interesant este că, spre deosebire de democrați și republicani, Partidul Libertarian folosește voturi separate pentru a-și desemna candidații la președinție și vicepreședinție.

Jorgensen și Cohen vor apărea pe buletinele de vot în toate cele 50 de state americane, precum și în Washington D.C.

HOWIE HAWKINS – Howie Hawkins este un fost membru al International Brotherhood of Teamsters, un sindicat extrem de puternic din Statele Unite și Canada, și fost angajat al UPS, care candidează din partea Partidului Verde. Partenera sa la vicepreședenția Americii este Angela Nicole Walker.

Hawkins este un veteran al corpului de pușcași marini, care a luptat în războiul din Vietnam, în timp ce Walker este, de asemenea, veterană și activistă sindicală. Hawkins este, de asemenea, candidat al Socialist Party USA. Platforma sa include, printre altele, Medicaid for All și un venit minim garantat pentru toți americanii.

Hawkins a obținut nominalizarea Partidului Verde în iunie, după ce a câștigat peste 176 de delegați în alegerile primare din formațiune. Un activist pentru probleme de mediu foarte cunoscut în America, Hawkins a candidat anterior ca guvernator al statului New York din partea verzilor în 2010, 2014 și 2018. El a fost primul candidat care a făcut campanie pentru așa-numitul Green New Deal în timpul primei sale campanii. (Green New Deal este un pachet legislativ care sugerează transformarea economiei Statelor Unite pentru a aborda două crize majore: inegalitatea și schimbările climatice.)

Hawkins și Walker vor apărea pe buletinele de vot în 30 de state și teritorii, inclusiv în Washington D.C. și Guam, și desfășoară o așa-numită write-in campaign în alte 17 state americane. Un candidat write-in este un candidat al cărui nume nu apare pe buletinul de vot, dar care le cere alegătorilor să îi scrie în mod fizic numele pe buletin. Dacă acest lucru se întâmplă, votul cu numele candidatului scris de alegător este luat în considerare la numărătoarea finală.

În prezent, echipa de campanie a lui Hawkins-Walker se confruntă cu provocări legale pentru a participa la alegeri în statele Pennsylvania, Louisiana, Nevada și Oklahoma.

ROQUE ‘ROCKY’ DE LA FUENTE – Roque „Rocky” De La Fuente este candidatul Alliance Party la președenția SUA, împreună cu vicepreședinta sa, Darcy Richardson, care este scriitoare, istoric și activistă.

Omul de afaceri în vârstă de 65 de ani a candidat anterior pentru diferite funcții publice în întreaga Americă, inclusiv pentru Casa Albă în 2016, primar al orașului New York, Camera Reprezentanților din California la începutul acestui an și pentru Senat în nouă state diferite.

De La Fuente este, de asemenea, candidatul Reform Party și al American Independence Party.

De La Fuente le cere alegătorilor să respingă sistemul american cu doar două partide majore și sprijină un sistem universal de asistență medicală, o reformă cuprinzătoare a imigrației și investiții în energia regenerabilă.

De La Fuente și Richardson vor apărea pe buletinele de vot în 15 state și vor derula o campanie write-in în alte trei. El se află pe buletinele de vot din California, în calitate de candidat al American Independence Party, avându-l pe Kanye West ca partener pentru funcția de vicepreședinte.

DON BLANKENSHIP – Fost director executiv în industria cărbunelui, Don Blankenship candidează la funcția de președinte al Americii din partea Constitution Party. Vicepreședintele său este William Mohr, un fost republican care și-a schimbat partidul în 2005.

Candidatul Partidului Constituției este un personaj extrem de controversat. În calitate de fost director executiv al companiei miniere Massey Energy, Blankenship a fost condamnat la închisoare sub acuzația de conspirație pentru încălcarea legilor privind siguranța minelor, în urma unei explozii din 2010 care a ucis 29 de mineri. El a executat o pedeapsă de un an de închisoare și continuă să susțină că a fost condamnat pe nedrept.

Blankenship a candidat anterior pentru Senat în Virginia de Vest în 2018 și are o agendă majoritar conservatoare, între care eliminarea avortului, protecția celui de-al doilea amendament (referitor la dreptul de a avea arme de foc) și construcția unui zid la frontiera cu Mexicul. În timp ce opiniile sale politice pot părea similare cu cele ale președintelui Trump, Blankenship se descrie ca un om care poate realiza concret ceea ce a promis Trump în campanie.

Blankenship și Mohr vor apărea pe buletinele de vot în 18 state, desfășurând în același timp și o campanie write-in în Alabama, Pennsylvania și Vermont.

BROCK PIERCE – Pierce este un antreprenor de criptomonede care candidează ca independent la președinția Statelor Unite. Vicepreședinta sa este Karla Ballard, în timp ce cântărețul și producătorul Akon s-a alăturat recent campaniei lor în calitate de strateg-șef.

Pierce, care are 39 de ani, este cofondatorul Tether, fiind descris de revista Rolling Stone drept „the hippie king of crypto currency.” În copilărie, el a jucat în mai multe filme Disney, între care The Mighty Ducks și First Kid. Pierce este, de asemenea, un cunoscut filantrop, el fondând Integro Foundation pentru a ajuta locuitorii din Puerto Rico după uraganul Maria, precum și Brock Pierce Foundation.

Platforma lui Pierce include asistență medicală pentru toți, un sistem de imigrație îmbunătățit și extins, legalizarea marijuanei și eliminarea emisiilor de carbon în Statele Unite în termen de 20 de ani. Pierce a pompat 3.7 milioane de dolari din propria avere pentru campania lui electorală. (https://www.fec.gov/data/candidate/P00016550/)

Pierce se găsește pe buletinele de vot în15 state și în capitala federală, fiind, de asemenea, un candidat write-in în Alabama, Pennsylvania, New Jersey, Vermont și Rhode Island.

BRIAN T. CARROLL – Brian T. Carroll este un profesor pensionar în vârstă de 70 de ani care candidează din partea American Solidarity Party, o organizație creștin-democratică. Partenerul său de mandat este Amar Patel.

Carroll, care și-a anunțat candidatura în aprilie 2019, are sloganul #WholeLife, care se referă la angajamentul său de a apăra viața în toate cazurile. Carroll este anti-avort, anti-pedeapsa cu moartea și împotriva morții asistate, sprijinind asistența medicală pentru toți și protecția mediului. Carroll consideră că „o economie dreaptă, o lume pașnică și un mediu sănătos sunt toate probleme de viață.”

Carroll și Patel vor apărea pe buletinele de vot în opt state – Colorado, Wisconsin, Illinois, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Vermont și Rhode Island – și vor avea o campanie write-in în alte 21 de state. Echipa lui de campanie a depus documente pentru a fi inclus pe buletinele de vot în alte cinci state, dar a fost considerat neeligibil în Nevada, Montana, Oklahoma, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia de Vest, Hawaii și Maine.

GLORIA LA RIVA – Activistă sindicală și anti-război din San Francisco, La Riva este candidata Party for Socialism and Liberation, avându-l ca vicepreședinte pe Sunil Freeman. La Riva este și candidata la președinție pentru Peace and Freedom Party.

La Riva, care are 66 de ani, a candidat de nouă ori pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte. Ea a fost nominalizata partidului pentru Casa Albă în 2008 și 2016. De asemenea, La Riva a candidat de două ori la funcția de guvernator al Californiei și o dată ca primar al metropolei San Francisco.

Campania lui La Riva/Freeman se concentrează pe schimbările climatice, drepturile omului, stoparea rasismului și a brutalității poliției, educație gratuită și asistență medicală și drepturi pentru comunitatea LGBTQ. Campania promovează încetarea legilor anti-imigranți, a încarcerării în masă și a bazelor militare americane de pe glob.

Candidații Party for Socialism and Liberation vor apărea pe buletinele de vot în 15 state americane, cu o campanie write-in în alte 12 state.

ALYSON KENNEDY – Alyson Kennedy este o sindicalistă care lucrează la un magazin Walmart din Texas și care anterior a lucrat în minele de cărbune. Ea candidează la postul de președinte al Statelor Unite din partea Socialist Workers Party, avându-l ca vicepreședinte pe Malcolm Jarrett.

Kennedy a candidat pentru Casa Albă în 2016 și a fost candidatul partidului pentru vicepreședinte în 2008, precum și pentru Senat în Illinois în 2010. Ea a candidat și pentru primăria orașului Dallas în 2019.

Kennedy este o activistă pentru drepturile femeilor și o susținătoare înfocată al dreptului la avort. Malcolm Jarrett este un activist afro-american și un bucătar din Pittsburgh.

Kennedy și Jarrett vor apărea pe buletinele de vot din Colorado și Vermont, cu petiții depuse în alte state.