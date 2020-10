Ministrul apărării naţionale Nicolae Ciucă, aflat în vizită oficială în SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul său american Mark Esper o foaie de parcurs pe următorii zece ani, document ce cuprinde obiectivele şi interesele comune în domeniul apărării, precum modernizarea sectorului apărării şi securitatea în regiunea Mării Negre, conform unor comunicate publicate de Departamentul american al Apărării și a unor postări pe pagina de Facebook a ministrului român.

Cei doi miniștri ai apărării au semnat „Foaia de parcurs dedicată cooperării la nivelul apărării 2020-2030”, document care avansează prioritățile strategice privind consolidarea cooperării la Marea Neagră, rotația continuă a forțelor SUA în Romania, întărirea eforturilor în domeniul securității cibernetice, rezilienței, respectiv asistența SUA pentru îndeplinirea țintelor de capabilități aliate și modernizarea forțelor armate, au anunțat, deopotrivă, Ministerul Apărării Naționale și Pentagonul, în comunicate separate.

Secretarul apărării Mark Esper a confirmat calitatea de aliat statornic al SUA în relaţia cu România, evidenţiind consolidarea relaţiilor dintre cele două ţări de-a lungul timpului. El a menţionat faptul că România a găzduit o serie de exerciţii care îmbunătăţesc interoperabilitatea şi întăresc linia de descurajare a Rusiei de-a lungul flancului estic al NATO.

Oficialul american şi-a exprimat de asemenea recunoştinţa faţă de angajamentul puternic al României faţă de Alianţă, în special prin găzduirea Sistemul Balistic de Apărare Anti-Rachetă Aegis Ashore care constitue un element cheie pentru apărarea NATO.

Totodată, Mark Esper a remarcat faptul că România a crescut cheltuielile de apărare în ultimii ani pentru a depăşi 2% din PIB, salutând acest fapt ca pe un exemplu puternic pentru alte state aliate. “Securitatea şi prosperitatea noastră colective depind de toate naţiunile partenere, care trebuie să facă investiţiile necesare pentru o Alianţă mai pregătită şi mai capabilă”, a subliniat secretarul american al apărării, în timp ce a scos în evidență importanța României ca aliat datorită poziției sale pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră.

Angajamentul SUA faţă de NATO şi articolul 5 este “de fier, iar America este alături umăr la umăr de România pe măsură ce avansăm pacea, democraţia, libertatea şi celelalte valori comune ale noastre”, l-a asigurat Esper pe omologul român, conform transcriptului schimbului de opinii de la debutul întâlnirii.

De partea sa, ministrul Nicolae Ciucă a subliniat că “România sprijină puternic rotația militarilor SUA în regiunea Mării Negre” și a precizat că România va continua modernizarea sa militară, în conformitate cu noile documente strategice adoptate.

De altfel, vizita lui Ciucă la Washington a survenit în contextul în care CSAT a aprobat Planul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare 2020-2024, Carta Albă a Apărării și Analiza strategică a Apărării, documente în care Parteneriatul Strategic cu SUA și prezența militară americană în România reprezintă garanții ale securității naționale.

“Înțelegem că un astfel de angajament presupune, pentru România și ceilalți aliați, generarea unor capacități adecvate. Intensificarea programului de exerciții desfășurate pe teritoriul României, în cadru aliat și bilateral cu forțele armate ale SUA, este parte a obiectivului general de consolidare a prezenței și vizibilității NATO pe flancul estic. Totodată, am discutat cu secretarul american al apărării preocuparea Armatei României pentru îmbunătățirea elementelor de mobilitate militară, dovadă fiind programele demarate deja pentru modernizarea infrastructurii bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Pe timpul întrevederii, am abordat, de asemenea, și subiectul cooperării bilaterale pe linia investițiilor în domeniul achiziției de echipamente, un element ce consolidează Parteneriatul Strategic. Un exemplu pe care l-am menționat în context a fost acela că în România a fost recepționat primul sistem PATRIOT, țara noastră fiind primul stat din Flancul Estic care are în dotarea forțelor sale armate sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare. Alocarea a două procente din Produsul Intern Brut pentru apărare a oferit, începând cu 2017, predictibilitate politicii Armatei României de dotare cu tehnică modernă de luptă și ne-a permis să demarăm și să susținem programe credibile de înzestrare”, a detaliat Ciucă, pe Facebook.