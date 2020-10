Noua Strategie Națională de Apărare a Țării reprezintă “o nouă paradigmă” care înlocuiește vechea paradigmă ce pornea de la premisa că într-un viitor previzibil va avea loc un război în Europa, a afirmat miercuri seară președintele Klaus Iohannis, cu referire la deciziile luate marți de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care a aprobat planul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare a Țării, Carta Albă a Apărării și Analiza strategică a Apărării.

Potrivit șefului statului, vechea premisă nu mai este de actualitate întrucât “nu credem că în viitorul apropiat în Europa vom avea un război de tipul războaielor mondiale care le-am avut în secolul XX.

“Inamicul de data aceasta probabil nu o să mai vină cu tancul, ci cu dezinformarea. Nu o să vină cu arme de foc, ci o să vină cu atacuri de tip Cyber. Toate acestea trebuie foarte bine prevenite”, a spus Iohannis, menționând de ce este clar că România trebuie să își adapteze strategia.

Însă, a atras atenția președintele, “în cazul unui conflict armat local sau regional, forțele armate trebuie să fie pregătite să intervină cu absolut toate mijloacele de care dispune”.

Din acest motiv, Klaus Iohannis a subliniat că “este clar că întreaga legislație aferentă securității naționale trebuie modernizată”.

“Acest lucru nu este o noutate, acest lucru l-am scris în Strategia Națională pe care am discutat-o, am aprobat-o în CSAT, așa cum scrie în Constituție, la mai puțin de șase luni după preluarea noului mandat, și Parlamentul a aprobat-o. Acum, încet, dar sigur, ne apropiem prima dată de o situație pe care o consider foarte bună. Avem Strategia Națională, avem Strategia de Apărare, avem Carta Albă a Apărării, avem banii pregătiți, 2% din PIB timp de un deceniu, pentru a face transformările în Forțele Armate – atenție, nu numai în Armată, în Forțele Armate, și în Servicii, și în Poliție, în Jandarmerie și așa mai departe – și trebuie finalizată întreaga acțiune cu modernizarea legislației aferente. Și, da, inclusiv aceste modificări se vor opera în lege. Aștept ca noul Parlament să se apuce urgent de aceste chestiuni, care sunt necesare”, a completat președintele.

Sursa: caleaeuropeană.ro