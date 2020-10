Premiul Nobel pentru Chimie 2020 a fost acordat pentru “rescrierea codului vieții” cercetătoarelor Emmanuelle Charpentier și Jennifer Doudna. Anunțul a fost făcut astăzi, 7 octombrie 2020, la Academia Regală de Ştiinţe din Suedia (Stockholm).

Sezonul Nobel 2020 continuă cu Premiul Nobel pentru Literatură 2020 care va fi anunțat joi, 8 octombrie, la ora 14:00, cu Premiul Nobel pentru Pace 2020 – vineri, 9 octombrie, la ora 12:00, și cu Premiul Nobel pentru Științe Economice 2020 – luni, 12 octombrie, la ora 11:45.

Amintim că în urmă cu un an Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat cercetătorilor John Goodenough, Stanley Whittingham și Akira Yoshino, pentru dezvoltarea bateriilor pe bază de litiu-ion.

În 2018, Nobelul pentru Chimie a fost decernat pentru crearea unei noi familii de proteine. Câștigătorii de atunci sunt profesorii Frances H. Arnold (California Institute of Technology, SUA), George P. Smith (University of Missouri, SUA) şi Gregory P. Winter (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK).

Cu excepţia distincției acordate în domeniul economiei, premiile Nobel au fost inițiate de magnatul suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

În 1901, Jacobus H. van’t Hoff a fost recompensat cu Primul Nobel pentru Chimie, pentru descoperirile privind legile dinamicii chimice şi a presiunii osmotice în soluţii. Până în prezent, Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat de 111 ori, nefiind acordat în următorii ani: 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 şi 1942, relatează Agerpres.

Biochimistul britanic Frederick Sanger este singurul care a fost recompensat de două ori cu acest premiu pentru două dintre cele mai importante descoperiri din domeniul biologiei moleculare, în 1958 şi în 1980, drept urmare sunt 183 de persoane care au primit Nobelul pentru Chimie din care cinci sunt femei.

Într-un documentar dedicat prestigioasei distincții, agenția de presă notează că doi laureaţi ai Premiului Nobel pentru Chimie au fost obligaţi de autorităţi să refuze distincţia: Adolf Hitler le-a interzis cercetătorilor germani Richard Kuhn – în 1938 şi de Adolf Butenandt – în 1939 să participe la ceremoniile de decernare a Premiului Nobel, iar cei doi au primit diploma şi medalia mai târziu, dar nu şi premiul în bani.

În 2014, biofizicianul german de origine română Stefan W. Hell, chimistul şi cercetătorul american Eric Betzig şi fizicianul şi chimistul american William E. Moerner au fost laureaţii Premiului Nobel pentru Chimie, pentru “dezvoltarea microscopiei fluorescente”, scrie Agerpres.