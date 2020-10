Rusia a testat cu succes o rachetă hipersonică de croazieră Tsirkon (Zircon) în Marea Barents, marți, i-a spus un înalt comandant rus lui Vladimir Putin, cu ocazia zilei de naștere aa acestuia. Putin a împlinit 68 de ani, anunță Reuters, conform mediafax.

Vorbind cu Putin prin videoconferință, Valery Gerasimov, șeful statului major al armatei, a declarat că testul a fost efectuată de pe nava Amiral Gorşkov, care se afla în Marea Albă.

Putin s-a angajat să consolideze prezența militară a Rusiei în Arctica.

Teste au avut loc începcând din 2018, cînd Vladimir Putin a anunțat noua armă, care ar fi imună în fața sistemelor de apărare antirachetă din lume și are o rază de acțiune mai mare a altor rachete balistice.

Primul test cu rachetă hipersonică lansată de la bordul unei nave spre o ţintă terestră a avut loc în februarie 2020.

Russia launched "Tsirkon" hypersonic missile in White Sea from Admiral Gorshkov class frigate Admiral Gorshkov, flew 450kms at 8 Mach (about 10000 km/h) according to Russian Ministry of Defense https://t.co/fsrclGAwl2 #Russia pic.twitter.com/lqgvOOnxQH