Sute de animale marine au fost descoperite fără viață pe o plajă din regiunea Kamceatka, în urma deversărilor de petrol. Foci, caracatițe, pești, stele de mare și multe specii de moluște au ajuns pe țărmurile peninsulei , unde au fost observate de localnici, scrie publicația Siberian Times.

Valurile Oceanului Pacific, cândva o atracție pentru surferii locali și turiști, prezintă acum un miros toxic puternic, iar apa are o culoare gălbuie.

Dead sea creatures on Khalaktyrsky Beach in Kamchatka. Surfers & divers suffering fevers, sore throats & burned corneas. Turns out oil products & phenol up to 4x normal levels. No explanation from authorities. Some suspect military exercises. @greenpeaceru https://t.co/k57lrzxrSd pic.twitter.com/bVVpRixwxF