Preşedintele american Donald Trump, care este tratat pentru COVID-19 într-un spital militar, a declarat sâmbătă că se simţea rău când a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine, informează duminică Reuters.

„Am venit aici, nu eram prea bine", a declarat liderul american în vârstă de 74 de ani într-o înregistrarea video de 4 minute postată pe Twitter.

Preşedintele Trump, care arăta obosit şi era îmbrăcat într-un costum fără cravată, a declarat aşezat la o masă rotundă în faţa unui steag american : "Încep să mă simt bine". El a adăugat că "în următoarea perioada de câteva zile, cred că acesta va fi adevăratul test. Vom vedea ce se întâmplă în următoarele câteva zile".



"Mă simt mult mai bine acum, lucrăm din greu pentru a ne asigura că mă recuperez complet. Cred că mă voi întoarce în curând şi abia aştept să termin campania aşa cum am început-o", a adăugat el, potrivit AFP.



"Nu am avut altă opţiune. Pentru că pur şi simplu nu voiam să rămân la Casa Albă", a declarat Trump, conform AFP, a doua zi după ce a fost internat la spitalul militar Walter Reed din suburbia capitalei federale Washington."A trebuit să ies ... Nu pot sta închis într-o cameră la etaj şi complet în siguranţă", a spus el."Ca lider, trebuie să te confrunţi cu probleme. Niciun mare lider nu ar fi făcut asta vreodată" (adică să rămână închis la Casa Albă).



Intervenţia video a preşedintelui survine la câteva ore după o serie de aprecieri contradictorii referitoare la gravitatea stării sale din partea oficialilor administraţiei americane.



O echipă de medici de la Casa Albă a declarat sâmbătă dimineaţă că starea liderului american se îmbunătăţea şi acesta vorbea deja despre întoarcerea la Casa Albă. Un medic a spus că Trump le-a comunicat că simte că "ar putea ieşi de aici azi".



La câteva minute, şeful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, a comunicat reporterilor o evaluare mai puţin roz: "Semnele vitale ale preşedintelui din ultimele 24 de ore au fost foarte îngrijorătoare iar următoarele 48 de ore vor fi critice în ceea ce priveşte îngrijirea sa. Nu suntem încă pe un drum clar către o recuperare completă".



Meadows, ale cărui comentarii iniţiale au fost transmise sub condiţia anonimatului, şi-a schimbat mesajul peste câteva ore, declarând pentru Reuters că Donald Trump este "foarte bine" şi că "medicii sunt foarte mulţumiţi de semnele sale vitale".

