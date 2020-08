După exploziile care au cutremurat capitala Libanului, toată lumea este în stare de şoc. Guvernatorul regiunii a început să plângă în timpul unui interviu acordat unei televiziuni locale.

Guvernatorul Marwan Abboud a spus că scena i-a amintit de bombardamentele atomice de la Hiroshima şi Nagasaki: „În viaţa mea nu am văzut aşa ceva. E o catastrofă naţională”

After seeing , this tragic disaster and loss of so many humanity in Lebanon

Beirut governor Marwan Abboud can't stop his tears while telling situation to media. #BeirutBlast pic.twitter.com/ZYOppSz3L3