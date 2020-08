Președintele Bealarusului, Alexandr Lukașenko, s-a adresat astăzi poporului și adunării naționale. Acesta a vorbit despre lupta cu coronavirusul, alegerile prezidențiale și relațiile cu Federația Rusă. RBC a selectat principalele teze din speach-ul președintelui belarus.

Relația cu Rusia

Alegerile prezidențiale

Despre opoziție

Reținerea celor 33 mercenari ruși din cadrul Wagner

Pandemia COVID-19

„Noi am adoptat cele mai adecvate măsuri. Am mers pe o cale deosebită. Lumea va înțelege că noi am procedat corect. Ne-au cerut să închide hotarele, să închidem întreprinderile, dar eu nu am putut lua astfel de măsuri. Trebuie să credeți în medici, în specialiști și în putere, pentru că voi ați ales-o. Veți sta acasă, veți fi bolnavi mereu”, a mai spus Lukașenko.