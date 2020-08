Bătaie la bordul unei curse KLM Amsterdam-Ibiza. Scandalul a izbucnit după ce doi pasageri, care se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice, au refuzat să poarte mască. După îmbrânceli și câțiva pumni, ceilalți au reușit să-i imobilizeze și să le pună cătușe. La debarcare pasagerii recalcitranți au fost luați în primire de Garda Civilă.

În imaginile surprinse de un alt pasager se poate observa cum ceilalți călători au intervenit pentru a aplana conflictul. În cele din urmă, unul dintre pasagerii recalcitranți a fost imobilizat la podea și încătușat. În tot acest timp, în inregistrarea video se aud țipetele unor copii speriați, pe fundal. Ba mai mult, se aud mai multe persoane care atrag atenția că sunt „copii aici”, potrivit at5.nl.

„Doi pasageri indisciplinaţi au refuzat să poarte măştile de protecţie şi i-au deranjat pe ceilalţi călători fizic şi verbal”, a declarat un reprezentant al companiei KLM, care susţine că siguranţa zborului nu a fost pusă în pericol.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9