Cel puțin 18 polițiști au fost răniți în timp ce încercau să disperseze manifestanții din Berlin, care s-au adunat în număr mare pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile impuse de autorități în încercarea de a opri răspândirea noului coronavirus, relatează Agerpres.

Aproximativ 20.000 de oameni s-au adunat în Berlin pentru a protesta față de măsrile de restricție. Protestatarii au arborat pancarte cu mesaje împotriva restricţiilor anticoronavirus şi chemând la ”libertate” şi ”rezistenţă”.

Protest in Berlin against coronavirus measures, as cases rise Thousands of people have gathered in Berlin to protest against coronavirus restrictions as cases rise in Germany. #Berlin #Demo #BerlinLive #Corona pic.twitter.com/E3FjphKZVA