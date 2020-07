Un avion de mici dimensiuni a căzut în gol şi s-a izbit de pământ pe o stradă din Guabiruba, Brazilia. Pilotul şi pasagerul au supravieţuit miraculos.

Pilotul Fábio Reis, în vârstă de 35 de ani, şi pasagerul său, Alessandro Cunhago, 33 de ani, au supravieţuit după ce avionul de mici dimensiuni în care se aflau s-a prăbuşit din cauza unei avarii la motor.

Momentul a fost suprins de o cameră de supraveghere, iar din imagini se poate observa viteza cu care avionul se prăbuşeşte, dar şi reacţia femeii care se afla pe stradă. În urma impactului, cabina avionului a rămas intactă parţial. Spre uimirea salvatorilor din Brazilia, cei doi, pilotul şi pasagerul au ieşit singuri din aeronavă, înainte de a primi ajutorul, scrie Daily Mail.

Horrifying moment small plane crashes onto a busy street narrowly missing cars and a pedestrian - but the pilot and passenger both survive#Video #Videos #PlaneCrash pic.twitter.com/KyE015ClBZ