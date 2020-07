Personalul Consulatului Chinei la Houston, în Texas, a părăsit instalaţia diplomatică în aclamaţiile unor manifestanţi anticomunişti, după ce Guvernul american a dispus săptămâna aceasta închiderea misiunii, pe care o prezintă drept un cuib de spioni în serviciul Beijingului, relatează Reuters.

Aproximativ 100 de manifestanţi au denunţat Partidul Comunist Chine (PCC, unic) şi i-au îndemnat vineri pe membrii consulatului să se întoarcă în ţară şi ”să recucerească” China, în timp ce aceştia îşi încărcau lucrurile în camioane închiriate.

Mai multe persoane au folosit instrumente pentru a forţa intrarea clădirii, după expirarea termenului stabilit de administraţia Trump în vederea evacuării clădirii, imediat după ora locală 16.00 (sâmbătă, 0.00, ora României), a constatat un jurnalist Reuters.

Aceste persoane au refuzat să spună cine sunt.

BREAKING: US Dept. of State officials smash doors at Chinese Consulate in Houston, enter building pic.twitter.com/5LT6TiMLgt

După ce aceşti bărbaţi au pătruns în clădirea cu cinci etaje, doi membri în uniformă ai Biroului Securităţii Diplomatice de la Departamentu de Stat auvenit să păzească intrarea, fără să răspundă întrbărilor jurnaliştilor.

Ambasada Chinei la Washington şi Departamentul de Stat, contactate de Reuters, nu au comentat imediat.

Potrivit unui jurnalist Reuters, personalul Consulatului Chinei la Houston a părăsit incinta către ora locală 16.00, la bordul mai multor vehicule.

Personalul consulatului era însărcinat cu misiuni în opt state din Sudul american.

Houston are reputaţia unui important centru în cercetarea medicală, mai ales cu privire la cancer şi boli infecţioase - iar de la începutul pandemiei covid-19 cu privire la un vaccin împotriva noului coronavirus.

Fun times at the Houston Consulate as pro-American Chinese protesters chant slogans as the CCP clears out of the building. pic.twitter.com/YZVUGOmZ8w