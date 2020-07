Manifestaţii uriaşe împotriva Guvernului rus au zguduit sâmbătă regiunea Habarovsk, în Extremul Orient, după arestarea unui guvernator popular şi înlocuirea sa, săptămâna aceasta, cu un om numit de Kremlin, care nu a trăit niciodată în regiune, relatează AFP.

Locuitorii din Habarovsk, în apropiere de frontiera cu China, au ieşit în masă în stradă după arestarea, la 9 iulie, a guvernatorului regional Serghei Furgal, acuzat de crime şi destituit luni.

Another video from the large-scale #protest march today in #Khabarovsk , eastern #Russia , where estimated 95,000 people are protesting against Putin: pic.twitter.com/2UyOIfttDn

Este vorba despre unele dintre cele mai importante manifestaţii împotriva Guvernului Rusiei din ultimii ani, iar Kremlinul a acuzat săptămâna aceasta că ele sunt alimentate de activişti din opoziţie din afara regiunii.

Zeci de mii de persoane au mărşăluit pe străzi, la Habarovks, agitând steagul regional şi banderole şi scandând slonaguri ostile preşedintelui Vladimir Putin, iar maşini care treceau claxonau în semn de susţinere.

Manifestanţi s-au adunat în faţa sediului administraţiei regionale, în Piaţa Lenin, urlând ”Libertate!” şi ”Putin, demisia!”.

Poliţişti care purtau măşti le-au permis manifestanţilor să defileze - în pofida unei interdicţii a adunărilor publice, în cadrul măsurilor în lupta împotriva covid-19.

In #Khabarovsk, eastern #Russia, thousands turned up on Saturday 25 July to another sizeable #protest rally in support or former regional governor Furgal.



This is the 15th consecutuve day of protests in the city:



pic.twitter.com/ayRauKvEQk