Universitatea de Vest Timişoara (UVT) obţine statutul de membră a Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA) al Uniunii Europene (UE), în cadrul căruia va participa, prin componente educaţionale, la dezvoltarea resurselor umane din UE, urmare a proiectelor strategice derulate şi a orientării structurale către dezvoltarea culturii de securitate în mediul academic.



"Preocuparea comunităţii academice din UVT, dedicată formării unei culturi de securitate moderne, care a cunoscut de-a lungul ultimilor ani mai multe forme, inclusiv prin dezvoltarea programului masteral de Studii de Securitate Globală, a condus la acreditarea universităţii noastre ca furnizor de programe educaţionale de formare în studii de securitate, destinate specialiştilor UE. Contribuţia UVT la activităţile Colegiului European de Securitate şi Apărare al UE devine o componentă cu importanţă deosebită pentru implicarea noastră în susţinerea intereselor publice ale României, în dezvoltarea prezenţei româneşti în corul familiei naţiunilor europene unite", declară rectorul UVT, Marilen Pirtea, într-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.



Marilen Pirtea afirmă că, în linia preocupărilor susţinute de a promova şi cultiva un sistem educativ relevant pentru consolidarea democraţiei şi a statului de drept, Universitatea de Vest din Timişoara obţine astfel statutul de membră cu drepturi depline a reţelei de instituţii educaţionale reunite sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (European Security and Defence College - ESDC) al Uniunii Europene.



Din această postură, UVT va organiza şi va derula, sub egida ESDC, cursuri specializate de pregătire pentru personalul angajat în misiunile de apărare şi securitate ale UE.



Pentru anul universitar 2020-2021 este în pregătire cursul Diplomacy for CSDP Missions. Prin intermediul acestor cursuri, UVT contribuie activ la construcţia unei culturi de securitate imperios necesare consolidării regimurilor democratice caracteristice statelor membre ale UE.



Colegiul European de Securitate şi Apărare a fost înfiinţat în 2005, cu scopul de a oferi programe educaţionale la nivel strategic pentru politica europeană de securitate şi apărare, concretizată în Politica Comună de Securitate şi Apărare Europeană (Common Security and Defence Policy - PSDC ). Statele membre UE participă prin efort voluntar la această structură de pregătire a specialiştilor europeni în securitate şi apărare, din care fac parte funcţionari publici, diplomaţi, ofiţeri de poliţie şi personal militar din statele membre ale UE şi instituţiile UE implicate în PSDC.



Ţările partenere şi alte organizaţii internaţionale sunt, de asemenea, invitate să participe la unele cursuri ESDC, care a devenit un furnizor cheie de formare strategică în acest domeniu.



CESA este o instituţie de reţea, din care fac parte mai multe universităţi naţionale, academii, colegii şi institute, instituţii de cercetare şi cercetare civile şi militare cu reputaţie din Europa şi oferă statelor membre şi instituţiilor UE programe de pregătire competitive pentru personalul din aceste instituţii, mai ales pentru categoriile de specialişti care sunt implicaţi în sfera de activităţi cu conţinut specific pentru politica europeană de securitate şi apărare.