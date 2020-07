Secretarul de stat Mike Pompeo le-a spus parlamentarilor britanici că şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fost "cumpărat" de guvernul chinez, relatează media britanice miercuri, preluate de DPA şi AFP.



Pompeo a declarat în cadrul unei întâlniri cu uşile închise de marţi cu deputaţi britanici că afirmaţia sa are la bază "informaţii solide", dar nu a furnizat detalii suplimentare, au relatat The Times şi Daily Telegraph, citând afirmaţii ale participanţilor.



Potrivit acestor surse, Pompeo a apreciat că eşecurile OMS, organizaţie mai degrabă "politică" decât bazată pe ştiinţă, au dus la "morţi britanice". Regatul Unit a înregistrat peste 45.000 de morţi de COVID-19.



"Când lucrurile au început să mişte, în momentul cel mai important, când exista o pandemie în China, dr. Tedros, care a fost... cumpărat de guvernul chinez, nu pot să spun mai mult, dar pot să o spun, spun asta bazându-mă pe informaţii solide (...), un acord a fost încheiat" cu prilejul alegerii lui Tedros Adhanom Ghebreyesus în fruntea OMS, a afirmat Pompeo, relatează Daily Telegraph.



"Exista un acord pentru această alegere şi când lucrurile au început să se mişte aveţi britanici morţi din cauza acordului care a fost încheiat", a adăugat el, potrivit ziarului.



Aceste afirmaţii au fost făcute cu prilejul unei întâlniri găzduite de Henry Jackson Society, un cerc de reflecţie descris de The Times ca partizan al unei linii dure faţă de Beijing, la două săptămâni după ce SUA au lansat oficial procedura de retragere din OMS, pe care Washingtonul o acuză că a întârziat să acţioneze în contextul pandemiei de noul coronavirus.



"OMS nu este la curent cu astfel de declaraţii, dar respingem orice atac ad hominem şi alegaţie nefondată", a declarat pentru Daily Telegraph un purtător de cuvânt al organizaţiei ONU, care face apel la ţări să rămână concentrate pe răspunsul la pandemie.



Cu prilejul vizitei sale la Londra, după ce guvernul britanic al lui Boris Johnson a decis să excludă compania de telecomunicaţii Huawei din reţeaua sa 5G, secretarul de stat american a cerut lumii să reziste în faţa Chinei.



După vizita sa la Londra, Mike Pompeo a ajuns miercuri dimineaţă la Copenhaga, unde urmează să se întâlnească cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen iar apoi cu omologul său Jeppe Kofod.