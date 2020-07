Rusia analizează o posibilă reducere a cheltuielilor militare, în condiţiile în care preţul scăzut al petrolului şi pandemia de coronavirus i-au afectat economia, arată un document publicat de Ministerul rus de Finanţe, transmite Reuters, citat de Agerpres.



În acest document se propune ca Guvernul de la Moscova să diminueze cheltuielile de stat cu apărarea cu 5% între 2021 şi 2023. Propunerea, publicată luni de Ministerul rus de Finanţe, include şi o diminuare cu 10% a bugetului pentru sistemul judiciar, serviciul datoriei externe a Rusiei şi a salariilor pentru funcţionarii publici.



În 2018, Rusia nu se număra printre primele cinci ţări cu cele mai mari cheltuieli militare din lume, după ce sumele alocate au scăzut cu 3,5% în acel an. Însă, anul trecut, Rusia a revenit pe locul patru în acest clasament, după ce chletuielile sale militare au crescut cu 4,5% până la 65,1 miliarde de dolari. Această sumă este echivalentă cu 3,9% din Produsul Intern Brut al Rusiei.



Sub conducerea preşedintelui Vladimir Putin cheltuieile militare ale Rusiei au crescut, însă în anul 2018 Kremlinul a anunţat că Rusia îşi va reduce bugetul alocat apărării la mai puţin de 3% din PIB pe parcusul următorilor cinci ani.



Cifrele exacte privind cheltuielile militare sunt considerate un secret de stat în Rusia însă în 2018 Ministerul rus al Apărării a anunţat că 20.000 de miliarde de ruble (282 miliarde de dolari) au fost alocate pentru construcţia de infrastructuri militare potrivit unui nou program de armament pentru perioada 2018-2027.



Banca Mondială se aşteaptă ca economia Rusiei să se contracte cu 6% în acest an.