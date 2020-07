Compania rusă R-Pharm a anunţat vineri un acord cu gigantul farmaceutic AstraZeneca pentru producerea unui vaccin împotriva coronaviruslui, aflat în curs de dezvoltare la Universitatea Oxford. Kiril Dmitriev, directorul general al Fondului Rus pentru Investiţii Directe, a anticipat anunţul într-un interviu citat de Reuters şi a adăugat că asta dovedeşte că Moscova nu are nevoie să fure date despre vaccin.

''Am formalizat acest plan sub forma unor acorduri semnate în domeniile producţiei şi distribuţiei vaccinului, dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford, cu implicarea R-Pharm în realizarea proiectului'', a anunţat vineri după-amiază preşedintele board-ului companiei R-Pharm, Alexei Repik.



Regatul Unit, Canada şi Statele Unite acuzaseră joi hackeri susţinuţi de statul rus de încercarea de a accesa ilegal sisteme informatice pentru a obţine rezultatele unor cercetări privind vaccinul şi tratamentul COVID-19. Ca ţinte au fost indentificate mai multe centre de cercetare ale unor instituţii universitare şi farmaceutice din întreaga lume. Kremlinul a respins toate acuzaţiile.



'AstraZeneca are deja un contract cu R-Pharm privind localizarea şi producţia completă în Rusia a vaccinului de la Oxford', a declarat Dmitriev, înaintea anunţului companiei ruse. 'Nu trebuie furat nimic', a declarat pentru Reuters oficialul, care este şi coordonatorul eforturilor Rusiei de a crea propriul vaccin. Produsul britanic nu va înlocui un vaccin rusesc, ci va fi complementar acestuia, a mai spus Dmitriev.



Compania AstraZeneca nu a comentat imediat.



Potrivit lui Kiril Dmitriev, vaccinul produs de Rusia urmează să primească aprobarea autorităţilor de reglementare luna viitoare şi să fie administrat pe scară largă în septembrie.



Primele teste s-au făcut pe 38 de oameni şi au durat o lună, iar cercetătorii au stabilit astfel că produsul este sigur şi determină o reacţie a sistemului imunitar. Faza a doua, cu 100 de subiecţi, se va încheia pe 3 august, iar faza a treia, cu câteva mii de pacienţi, este prevăzută în aceeaşi lună, a mai spus Dmitriev, care şi-a făcut chiar el vaccinul şi crede că este mai bun decât altele, cu efecte pe termen mai lung şi fără efecte adverse, inclusiv asupra fertilităţii femeilor. În Rusia, vaccinul ar urma să fie vândut la preţul de cost, iar pentru pacienţi va fi gratuit, deci nu va aduce profituri.



Reuters nu a fost în măsură să verifice aceste alegaţii, dar menţionează că ar putea fi primul vaccin anti-coronavirus autorizat din lume. Potrivit lui Dmitriev, interesul Moscovei faţă de vaccinul de la Oxford, care este 'foarte bun', se datorează dorinţei de a susţine eforturile internaţionale de cercetare, iar dozele vor fi furnizate altor ţări care le solicită.

sursa: agerpres.ro