Peste 18.000 de bulgari au manifestat a opta zi la rând, la Sofia, cerând demisia Guvernului pe care-l acuză de corupţie şi de legături cu oligarhia, relatează AFP.

Manifestanţii, majoritatea tineri, au blocat joi, timp de şapte ore, circulaţia în centrul capitalei.

Bătând în tobe, manifestanţii au agitat steaguri şi au scandat ”Vom fi aici mereu”, ”Demisia!” şi ”Mafia!”, referindu-se la Guvernul de centru-dreapta al lui Boiko Borisov, aflat la putere de zece ani aproape neîntrerupt.

Ei cer de asemenea demisia procurorului general Ivan Gheşev, pe care-l acuză de ”părtinire”.

Gheşev, care subliniază că ”toţi sunt egali în faţa legii”, a dispus joi să se efectueze percheziţii la birourile a doi consilieri ai preşedintelui Rumen Radev, apropiat socialiştilor, care denunţă ”caracterul mafiot” al Guvernului.

Thousands of Bulgarians protest in the capital Sofia for an eighth consecutive day demanding the end of a government they accuse of corruption pic.twitter.com/1B0pPf1Cux