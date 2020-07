Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a invitat format pe președintele Klaus Iohannis, omologul francez, Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și ceilalți șefi de stat sau de guvern la summitul care va avea loc la Bruxelles în perioada 17-18 iulie, pentru a discuta despre bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 și despre planul de relansare economică post-pandemie, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În cadrul scrisorii de invitație, oficialul european a semnalat că ”acum este momentul” pentru a ajunge la un acord, atenționând totuși că este nevoie de ”muncă asiduă”.

”Pandemia de coronavirus a revendicat prea multe vieți în Europa și a provocat un puternic șoc asupra economiilor și societăților noastre. Întâlnirea noastră din această săptămână va fi dedicată Cadrului Financiar Multianual și planului de redresare economic”, a menționat Michel.

Președintele Consiliului European a menționat că a depus eforturi pentru a aduce împreună liderii UE, care au poziții diferite cu privire la anvelopa bugetară de peste 1.800 de miliarde.

”Obținerea unui acord va necesita muncă asiduă și voință politică din partea fiecăruia. Acum este momentul. Un acord este esential”, a precizat oficialul european.

Șefii de stat sau de guvern se vor întâlni pe 17-18 iulie, la Bruxelles, pentru prima dată în format fizic de la izbucnirea crizei COVID-19, pentru a discuta despre planul economic de peste 1.800 de miliarde de euro, care cuprinde un buget multianual pentru perioada 2021-2027 și un pachet de relansare a economiei europene de 750 de miliarde de euro.

Acest pachet are însă nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, care au poziții diferite cu privire la acest aspect, fie că este vorba despre modalitatea în care vor fi distribuite fondurile din Next Generation EU, prin subvenții sau împrumuturi, fie că există o opinie la nivel UE de condiționare a banilor europeni.

În cadrul unei declarații de presă, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că ”se va lupta” pentru ca ”România să obțină o sumă cât mai consistentă”.

”În legătură cu revigorarea economică este și discuția pe care o voi avea vineri și sâmbătă la Bruxelles, în Consiliul European. Este foarte important ca România să obțină o sumă cât mai consistentă pentru revigorarea economiei. Pentru asta mă voi lupta acolo – împreună cu mine toată echipa României”, a spus Iohannis.

Cert este că anvelopa bugetară pentru Next Genetation EU reprezintă variabila constantă în propunerile Comisiei Europene și Consiliului European, care au viziuni diferite cu privire la dimensiunea anvelopei bugetare privind viitorul cadru financiar multianual.

Amintim că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la finalul lunii mai în plenul Parlamentului European, planul economic de 1.850 de miliarde de euro, format dintr-un buget multianual de 1.100 de miliarde de euro și un plan de redresare economică post-pandemie care se ridică la 750 de miliarde de euro ce vizează pe trei piloni: sprijin pentru statele membre cu investiții și reforme, pornirea inițială a economiei UE prin stimularea de investiții private, abordarea lecțiilor crizei. Instrumentul Next Generation EU prevede să distribuie cei 750 de miliarde de euro după următoarea schemă: 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de împrumuturi.

De cealaltă parte, președintele Consiliului European, Charles Michel a propus o variantă de compromis pentru viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2021-2027, care se ridică la valoarea de 1.074 de miliarde de euro, în vreme ce fondul de redresare propus de Comisia Europeană își păstrează dimensiunea de 750 de miliarde de euro, tocmai pentru a convinge statele din nord.