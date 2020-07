Cel puţin şapte nave au luat foc la un șantier naval din portul Bushehr, în sudul Iranului, a precizat miercuri agenţia de presă Tasnim, citată de Reuters.

Acest nou incident a ridicat deja multe semne de întrebare, deoarece această ţară din Orientul Mijlociu s-a confruntat în ultima perioadă cu o serie de explozii şi incendii produse în circumstanţe misterioase în apropierea unor uzine şi structuri cheie – instalaţii sensibile care sunt parte a infrastructurii critice iraniene – precum şi puncte de interes militar, inclusiv o explozie survenită cu două săptămâni în urmă, care a distrus un etaj al instalaţiei nucleare Natanz unde Teheranul îmbogăţeşte uraniu, precizează Epoch Times.

Acum o serie de nave din portul Bushehr din sudul Iranului au luat foc în circumstanţe misterioase. Miercuri, pompierii s-au străduit să stingă incendiile pe cel puţin şapte nave din port, potrivit Reuters.

Până în prezent, nu au fost raportate victime.

După cum am remarcat recent, mass-media centrală occidentală - inclusiv The New York Times - au început să speculeze că exploziile „aleatorii” sunt orice dar nu întâmplătoare, astfel că există o atenţie tot mai mare din partea presei, legată de probabilitatea existenţei sabotajului din partea agenţiilor de informaţii israeliene sau americane.

Există, de asemenea, posibilitatea unor grupări teroriste interne, precum şi a opoziţiei iraniene şi a grupurilor paramilitare revoluţionare care provoacă distrugeri ale punctelor cheie iraniene.

