Peste 100 de persoane au fost arestate miercuri seară, după o acţiune a opoziţiei în centrul Moscovei, potrivit ONG-ului OVD-Info, care este specializat în monitorizarea manifestaţiilor în Rusia, relatează AFP, potrivit agerpres.

În total, 103 persoane au fost arestate, potrivit sursei citate, după acest miting neautorizat împotriva unei revizuiri a Constituţiei care acordă, în special, preşedintelui rus Vladimir Putin dreptul de a rămâne la putere până în 2036.





Potrivit unor reporteri AFP, protestatari şi jurnalişti au fost arestaţi pe o stradă din centrul capitalei ruse, după o manifestaţie în Piaţa Puşkin.

Agenţia de presă rusă TASS, citând surse ale poliţiei, a indicat că peste 100 de persoane au fost arestate şi duse la secţii de poliţie.

O deputată a opoziţiei, Iulia Galiamina, a anunţat pe Facebook că a fost arestată împreună cu fiica sa la Moscova.

Protestatarii au mers să-şi depună semnăturile pentru un posibil recurs la Curtea Supremă împotriva unei revizuiri a Constituţiei ruse.