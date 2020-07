Statele Unite ar urma să investească peste 130 de milioane de dolari pentru modernizarea bazei aeriene de la Câmpia Turzii, reprezentând cea mai mare investiție într-un proiect militar american în Europa pentru anul 2021.

Potrivit publicației Stars and Stripes, baza de la Câmpia Turzii va deveni un hub pentru operațiunile Forțelor Aeriene SUA în sud-estul Europei.

În proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal următor, (The National Defense Authorization Act for 2021), Forțele Aeriene au planifcată o investiție de 130,5 milioane de dolari în baza de la Câmpia Turzii, notează Stars and Stripes care apreciază că investiția ar fi cea mai mare a Pentagonului pentru Europa în anul următor.

Astfel, Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, care în prezent găzduiește două escadrile de avioane de vânătoare MiG 21 LanceR și două escadrile de elicoptere IAR 330 Puma, va deveni un hub pentru operațiunile Forțelor Aeriene ale SUA în sud-estul Europei, unde Pentagonul vrea să sporească prezența avioanelor de luptă ca parte a unei misiuni de descurajare a Rusiei.

Conform publicației americane, Forțele Aeriene SUA vor să aducă îmbunătățiri majore la bază, inclusiv piste de aterizare pentru transporturi cargo, mai multe locuri de parcare pentru avioanele de vânătoare, un depozit de combustibil și un hangar pentru avioane.

„Baza de la Câmpia Turzii este una dintre principalele surse ale Comandamentului european al forțelor SUA de a răspunde la un mediu de securitate european în evoluție”, se arată în cererea de fundamentare la buget depusă de Forțele Aeriene.

În propunerea de buget pe 2021 al Pentagonului cuprinde și alte investiții în baze militare din Europa, dar niciuna la fel de mare precum cea planificată la Câmpia Turzii: 59 milioane de dolari în baza navală Rota din Spania, 36 milioane de dolari pentru baza aeriană Ramstein și 25 de milioane de dolari în baza aeriană Spangdahlem, ambele din Germania.