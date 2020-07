German Health Minister Jens Spahn speaks during a press conference

Germania poate preveni un al doilea val de cazuri de infectare cu noul coronavirus în toamnă dacă oamenii rămân vigilenţi, în special în perioada sezonului de concedii estivale, a declarat luni ministrul Sănătăţii, Jens Spahn, adăugând că "ameninţarea este reală", relatează Reuters şi AFP.

Spahn a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că este important ca cetăţenii să rămână vigilenţi în timpul călătoriilor în străinătate şi s-a arătat îngrijorat de imaginile care prezintă turişti germani petrecând în Mallorca în weekend şi ignorând regulile de distanţare fizică.



"Am înţeles nerăbdarea, dar acolo unde sunt petreceri, riscul de infectare este deosebit de mare", a spus ministrul.



"Ameninţarea unui al doilea val este reală", a spus Spahn, care se teme mai ales de o creştere a numărului de cazuri noi în Germania la revenirea turiştilor din vacanţe şi concedii.



"De aceea, trebuie să încercăm, în special acum în sezonul de concedii, să prevenim infecţiile. Nu trebuie să ne aşteptăm în mod automat la un al doilea val în toamnă şi iarnă. Împreună, ca societate, putem preveni acest lucru, aşa cum am mai făcut-o înainte: întrerupând valul şi ţinând pandemia sub control", a precizat Jens Spahn.



Ministrul a adăugat că peste 15,5 milioane de utilizatori şi-au instalat aplicaţia de avertizare pentru coronavirus din Germania şi că 500.000 de persoane au fost testate pentru COVID-19 săptămâna trecută, cel mai mare număr de la începutul crizei.



Germanii reprezintă 27% dintre turiştii din Insulele Baleare, un arhipelag în care turismul contribuie cu 35% la produsul intern brut (PIB), notează AFP.



Germania a contabilizat luni un total de 198.963 de cazuri oficiale de infecţii cu noul coronavirus (+159 în 24 de ore) şi 9.064 de decese (+1), conform Institutului Robert Koch.