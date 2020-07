Ivan Safronov, fost jurnalist devenit cu două luni în urmă consilier al şefului Agenţiei spaţiale ruse Roskosmos, Dmitri Rogozin, a fost arestat marţi de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fiind acuzat de "înaltă trădare" în beneficiul unei ţări NATO, fiind pasibil de o pedeapsă între 12 şi 20 de ani de închisoare, relatează AFP, Reuters, RIA Novosti şi Interfax.

Potrivit Centrului pentru relaţii publice al FSB, Safronov este suspectat de transmiterea unor informaţii clasificate reprezentantului unui serviciu secret dintr-o ţară membră NATO. "Îndeplinind însărcinări din partea unuia dintre serviciile secrete ale NATO, Safronov colecta şi transmitea informaţii care reprezentau secrete de stat despre cooperarea tehnico-militară, apărare şi securitatea Federaţiei Ruse", citează agenţia TASS un purtător de cuvânt al FSB.



Serviciul de Securitate al Rusiei a publicat o înregistrare video cu arestarea fostului jurnalist, care a lucrat nouă ani pentru Kommersant scriind despre producţia şi comerţul rusesc cu arme şi despre industria spaţială rusă. În iulie 2019, el a trecut la publicaţia economică Vedomosti, dar în martie - după numirea unui nou redactor-şef - a plecat de la ziar, devenind în mai 2020 consilierul lui Dmitri Rogozin.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la rândul său că Safronov este suspectat că "a transmis date secrete unor servicii de informaţii străine". "Serviciile noastre de contrainformaţii au o mulţime de sarcini şi le îndeplinesc într-un mod foarte eficient", a adăugat el.



Roskosmos a asigurat într-un comunicat că agenţia "acordă toată asistenţa necesară autorităţilor însărcinate cu ancheta", subliniind că acuzaţiile împotriva lui Safronov "nu au legătură cu locul său de muncă actual".



Directorul Roskosmos, Dmitri Rogozin, a declarat pentru TASS că Safronov "nu dispunea de acces la informaţii secrete" în cadrul agenţiei şi era responsabil de comunicare.



Sectorul spaţial rus a suferit în ultimii ani o serie de eşecuri jenante şi scandaluri de corupţie, notează AFP.



În calitate de jurnalist, Ivan Safronov a scris numeroase articole despre armata rusă, relatând astfel accidentul unui submarin secret în Arctica, incendiul de la bordul unicului portavion rusesc, incidente în cursul unor exerciţii militare supervizate de preşedintele rus Vladimir Putin şi prima prăbuşire a avionului de luptă de ultimă generaţie Su-57.



Mai mulţi jurnalişti şi foşti jurnalişti şi-au exprimat marţi pe reţele de socializare sprijinul pentru Ivan Safronov şi au considerat că arestarea sa ar fi legată de trecutul său în presă.



Redacţia fostului său ziar Kommersant a publicat de asemenea un mesaj de susţinere, denunţând acuzaţii "absurde" şi salutând "unul dintre cei mai buni jurnalişti ai ţării", un "mare profesionist" şi "patriot adevărat".



"Este foarte dificil pentru persoanele acuzate de înaltă trădare să facă obiectul unei anchete echitabile şi unui proces transparent", arată ziarul. "Publicul este constrâns să nu conteze decât pe declaraţiile serviciilor speciale, a căror muncă ridică în fiecare an din în ce în ce mai multe semne de întrebare".



Susţinători ai fostului jurnalist s-au adunat în cursul după-amiezii în faţa sediului serviciilor de securitate la Moscova pentru a protesta împotriva arestării sale. O persoană, jurnalistă la Kommersant, a fost arestată, potrivit ONG-ul specializat OVD-Info.



Kremlinul, la rândul său, a asigurat că arestarea lui Safronov nu are "nicio legătură cu activitatea sa jurnalistică".



În 2019, Kommersant eliminase de pe site-ul ziarului unul dintre articolele lui Safronov după acuzaţii de divulgare a unor secrete de stat. Articolul respectiv se referea la intenţiile Rusiei de a livra câteva zeci avioane de vânătoare moderne Su-35 Egiptului. Ulterior, oficiali americani au declarat că SUA ar putea impune sancţiuni Egiptului în baza "Legii cu privire la combaterea adversarilor Americii prin sancţiuni" (The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act /CAATSA).



Nu se specifică dacă reţinerea lui Safronov este legată de articolul respectiv, aşa cum se speculează deja în unele media.



"El scria pe teme foarte sensibile şi înţelegea asta, de aceea era extrem de prudent şi exact. Să mai şi lucreze pentru un serviciu străin de informaţii? Vania nu arăta niciodată ca un idiot. În plus, la Kommersant el a lucrat, printre altele, cu acreditare la preşedinţia rusă. Asta înseamnă că a fost verificat de servicii din cap până în picioare. Ceva nu se leagă aici", a declarat fostul redactor-şef al publicaţiei independente Meduza, Ilia Bulavinov.



Tatăl lui Ivan Safronov, fost colonel în armată şi purtând acelaşi nume, fiind de asemenea jurnalist pe probleme militare la Kommersant, a murit în 2007 în condiţii suspecte. El pregătea un articol privind vânzările ilegale de armament rusesc către Siria şi Iran. Nu a mai apucat să transmită articolul redacţiei. S-a spus atunci că s-ar fi sinucis aruncându-se de la etajul patru al imobilului în care locuia la Moscova.

