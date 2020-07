Un nepot al preşedintelui Vladimir Putin a fost ales la conducerea unui partid politic din Rusia, cu care speră să obţină locuri în parlament după următoarele alegeri, semnalează Reuters, scrie agerpres.

Roman Putin, fiul lui Igor, un văr al preşedintelui, a devenit lider al formaţiunii Poporul Împotriva Corupţiei (NPK), în urma unui congres desfăşurat duminică. El era membru de partid de numai o lună.

Ca şi unchiul său, ajuns între timp la Kremlin, Roman Putin, în vârstă de 42 de ani, este fost angajat al serviciului de spionaj cunoscut în trecut sub acronimul KGB, iar în prezent ca FSB.

Fondat în 2014, NPK are 4000 de membri activi şi susţine că intenţionează să combată corupţia, însă – observă Reuters – nu are o agendă contrară politicii Kremlinului. Sub conducerea lui Putin, partidul va participa în septembrie la alegerile regionale, informează RIA, preluată de Reuters. Noul şef a declarat că anul viitor va încerca să obţină şi mandate în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova.

În martie, cotidianul Kommersant afirma că Roman Putin este pe cale să înfiinţeze o nouă mişcare politică, Poporul Afacerilor, un proiect conservator de extremă dreaptă destinat susţinerii antreprenorilor şi a companiilor mici. Atunci, politicianul susţinea că nu şi-a discutat planurile politice cu preşedintele Vladimir Putin, însă nu se aşteaptă la probleme.