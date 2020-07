Un cetăţean din India a povestit că a plătit aproximativ 4.000 de dolari (3.556 de euro) pentru o mască de protecţie din aur, realizată pe măsură, pentru a se feri de epidemia de coronavirus care afectează ţara, relatează duminică AFP, scrie Agerpres.

Opt zile au fost necesare pentru ca meşteri aurari să-i realizeze această mască realizată din 60 de grame de metal preţios, a explicat Shankar Kurhade, un om de afaceri din oraşul Pune, în vestul Indiei.



"Este o mască fină prevăzută cu mici orificii care mă ajută să respir", a explicat el.



"Nu sunt foarte sigur dacă este eficientă pentru a mă proteja de coronavirus şi atunci îmi iau alte măsuri de precauţie", a precizat totuşi Kurhade.

Când iese în oraş, acest bărbat în vârstă de 49 de ani poartă bijuterii de aur în greutate de un kilogram, precum un lanţ gros, o brăţară şi inele pe fiecare deget al mâinii.



Shankar Kurhade, care este proprietarul unei companii ce fabrică hangare, a explicat că a avut ideea acestei măşti după ce a văzut un reportaj cu un bărbat care purta un model din argint.



"Oamenii îmi cer să fac selfie cu ei", a spus el, precizând, "sunt impresionaţi să mă vadă purtând mască din aur în piaţă".

În India, purtarea măştii este obligatorie în locurile publice în scopul combaterii răspândirii noului coronavirus în această ţară, care a înregistrat până în prezent 650.000 de contagieri şi peste 18.600 de decese.

