Joseph DeAngelo, criminalul în serie cunoscut sub numele de Golden State Killer, a recunoscut 13 crime în cadrul unei înțelegeri cu procurorii americani menite să-l scutească de pedeapsa cu moartea.

DeAngelo, care a fost ofițer de poliție în California în perioada în care a săvârșit crimele, în anii '70 și '80, a fost arestat în 2018, după ce ADN-ul său a fost legat de crimele din perioada respectivă, relatează BBC NEWS.

Audierea lui din Sacramento a avut loc într-o sală mare de festivități a universității, pentru a permite victimelor și familiilor lor să participe.

De asemenea, DeAngelo a recunoscut numeroase violuri, jafuri și alte infracțiuni.

Este așteptat ca DeAngelo, acum în vârstă de 74 de ani, să fie condamnat la închisoare pe viață în august, în cadrul unei a doua audieri a instanței, unde persoanele afectate de infracțiunile sale vor avea voie să citească declarațiile date în calitatea de victimă.

Pronunțarea sentinței va fi punctul culminant al unei anchete care a început în anii '70 și a atras atenția la nivel mondial.

Crimele lui DeAngelo s-au întins în tot statul California și i-au dus diverse porecle precum Visalia Ransacker, Diamond Knot Killer, Original Night Stalker și East Area Rapist. Mai târziu, anchetatorii și-au dat seama că toate faptele erau comise de un singur bărbat.

Cum a fost prins criminalul în serie

Fostul ofițer de poliție, veteran de război în Vietnam și mecanic auto a fost arestat în aprilie 2018, după ce poliția l-a depistat prin potrivirea ADN-ului său cu informațiile de pe un site de genealogie. Anchetatorii au creat un arbore genealogic încă din 1800 pentru a-l identifica drept suspect. Detectivii l-au urmărit și niște resturi menajere pe care le aruncase, ocazie cu care au descoperit același ADN recuperat de la mai multe locuri ale crimei.

Acela a fost momentul în care a fost deținut într-o închisoare din Sacramento.

Procurorii din cele șase districte în care au fost comise infracțiunile sale au convenit să organizeze audierea de luni în auditoriul Universității de Stat Sacramento, care poate găzdui 2.000 de persoane, pentru a permite distanțarea socială.

În timpul audierii de luni, DeAngelo și avocații săi au purtat viziere pentru a preveni răspândirea coronavirusului. El a fost adus în sala de judecată într-un scaun cu rotile și a folosit un baston pentru a se ridica în picioare.

Procurorul districtului Sacramento, Thien Ho, a declarat că, după ce a fost arestat în 2018 și lăsat singur într-o cameră de interogatoriu, DeAngelo a început să vorbească cu el însuși, părând că se adresează unei persoane pe care nu o putea controla.

„Am făcut toate astea”, a spus DeAngelo, potrivit procurorului Ho.

„Nu am avut puterea să-l alung... Era ca în capul meu, adică, el face parte din mine. Nu am vrut să fac acele lucruri. L-am alungat pe Jerry și am avut o viață fericită. Am făcut toate acele lucruri. Le-am distrus toată viața... Așa că acum trebuie să plătesc prețul”, a mai spus DeAngelo.

Procurorii, însă, sunt sceptici în privința autenticității comportamentului lui DeAngelo.

