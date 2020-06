Europenii nu reuşesc să ajungă la un acord asupra unei liste de ţări al căror nivel de contaminare cu COVID-19 ar permite să fie considerate "sigure" pentru ca rezidenţii lor să poată intra în Uniunea Europeană în iulie, au făcut cunoscut surse diplomatice de la Bruxelles, scrie AFP.

Vineri seară, ambasadorii ţărilor din UE şi spaţiul Schengen au propus o listă cu circa 15 state, dar fără SUA unde pandemia pare să fi scăpat de sub control, şi care include China sub anumite condiţii.



Preşedinţia croată a UE le-a dat termen statelor membre până sâmbătă seară pentru a se pronunţa printr-un vot, dar unele dintre acestea au solicitat mai mult timp.



"Consultările continuă şi se vor prelungi până luni", a declarat pentru AFP o sursă diplomatică europeană.



"Este dificil de prezis un final, dar preşedinţia speră să se poată trece luni la vot", a adăugat sursa.



Lista propusă conţine 14 ţări (Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay) la care se adaugă China, sub rezerva reciprocităţii, potrivit unei surse diplomatice. Călători din Andorra, Monaco, Vatican şi San Marino ar urma să fie de asemenea admişi.



Lista nu include SUA, cea mai afectată ţară de pandemia noului coronavirus din punct de vedere al numărului de decese şi de infectări, cu 125.255 de decese pentru 2.492.246 de cazuri înregistrate până sâmbătă seară, dar nici Brazilia sau Rusia.



Aceasta ar urma să fie revizuită la fiecare două săptămâni.



Controlul la frontieră este o competenţă naţională a statelor, iar UE se străduieşte să se coordoneze cât mai bine, în contextul în care libera circulaţie se reia în spaţiul Schengen odată cu ridicarea restricţiilor impuse pentru combaterea noului coronavirus.



Călătoriile neesenţiale în UE au fost interzise de la jumătatea lunii martie, iar măsurile restrictive vor fi ridicate treptat începând cu 1 iulie, privilegiind vizitatorii veniţi din ţări a căror situaţie epidemiologică este asemănătoare celei a UE, unde pandemia s-a stabilizat, sau chiar mai bună.



Unele ţări turistice se arată dornice să-şi redeschidă frontierele cât mai rapid. Grecia a început de la 15 iunie să-şi redeschidă aeroporturile pentru mai multe ţări din afara UE, printre care China, Noua Zeelandă şi Coreea de Sud.



Propunerea europeană stabileşte mai multe criterii epidemiologice pentru ca o ţară să fie inclusă pe listă, printre care: o rată de noi cazuri de COVID-19 apropiată sau care să nu depăşească 16 cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile, dar şi o tendinţă de stabilizare sau scădere a cazurilor de infectare, precum şi aplicarea de măsuri de combatere a pandemiei, precum efectuarea de teste.



Mai multe state membre au considerat "problematică" fiabilitatea datelor epidemiologice furnizate de statele terţe, în special de China.

Sursa: Agerpres.ro