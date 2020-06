Cel mai nou model de transportor blindat rusesc VPK-7829 K-17 Bumerang 8x8 a luat foc în timpul unei parade militare, care a avut loc în cursul zilei de ieri, în Piața Roșie din Moscova.

Potrivit Defenseromania.ro, Rusia a organiza miercuri parada militară de Ziua Victoriei, eveniment propagandistic organizat anual de Kremilin, pentru a comemorat "sacrificiul sovietic" şi "datoria pe care lumea o are încă faţă de URSS", la 75 de ani după victoria împotriva nazismului.

În cadrul evenimentului au defilat aproximativ 13.000 de soldați, 234 de vehicule blindate, iar 75 de aeronave militare au survolat cerul Moscovei.

Russian latest armored personnel carrier "IFV Bumerang" catches fire during the parade at Moscow’s Red Square today.pic.twitter.com/ofVs3GqHhx